Chi è Alessandro Casarin | direttore della Tgr

Grande Fratello Vip 3 : Alessandro CecChi Paone Chiede scusa : Alessandro Cecchi Paone fa le sue scuse dopo la puntata del GF Vip 3 Alessandro Cecchi Paone ha chiesto scusa al Grande Fratello Vip 3. Il conduttore però non ha chiarito con Jane Alexander, dopo l’uscita di Elia Fongaro e il giudizio fatto sulla coppia, ma con Maria Monsè. La showgirl infatti è finita in nomination e non ha preso bene la cosa. Alessandro Cecchi Paone ha chiesto scusa a Maria Monsè per averla nominata e averle arrecato ...

Grande Fratello Vip - Settima Puntata : Volano Offese tra Elia Fongaro ed Alessandro CecChi Paone! : Tensioni, malumori ed incomprensioni, tutto questo nella Settima Puntata del Grande Fratello Vip. Elia Fongaro si scontra con Francesco Monte ed Alessandro Cecchi Paone. La Marchesa Del Secco D’Aragona entra nella casa per avere un confronto con i concorrenti! La nobile bacia appassionatamente Walter Nudo! Grande Fratello Vip: nella casa si respira aria di tensione. Elia Fongaro ha una discussione al vetriolo con Francesco Monte. ...

Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi - Alessandro Gassman tra gli ospiti. Talk - interviste - gioChi e talent. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Settima puntata del 28 ottobre 2018 – Lino Banfi, Alessandro Gassman tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi e ...

Alessandro CecChi Paone zittisce Elia in diretta : “Cr*tino e razzista” : Elia Fongaro e Alessandro Cecchi Paone: lite in diretta al GF Vip Alessandro Cecchi Paone ha attaccato Elia Fongaro in diretta al Grande Fratello Vip dopo che Ilary Blasi ha mostrato a loro attraverso una clip la discussione che avevano avuto durante la settimana. L’ex velino di Striscia la Notizia ha dichiarato che l’rvm mandato in onda parlava già da se, in quanto si vedeva bene a che distanza e con che veemenza il conduttore tv ...

Alessandro CecChi Paone / L'alleanza con Francesco Monte gli eviterà la nomination? (Grande Fratello Vip) : Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip ha deciso di schierarsi col gruppo di Francesco Monte per stare dal lato di quelli che possono essere considerati i più forti.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 06:22:00 GMT)

ALESSANDRO GASSMAN/ “Prendevo psicofarmaci per combattere gli attacChi d'ansia" (Domenica In) : ALESSANDRO GASSMAN ospite a Domenica In di Mara Venier racconta alcuni retroscena della sua vita privata: la paura del palcoscenico e l'obbligo di fare l'attore(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 01:40:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - Elia Fongaro crolla dopo una discussione con Alessandro CecChi Paone : Sono giorni particolarmente difficili per Elia Fongaro, l'ex velino di Striscia la Notizia e concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, tra i concorrenti che stando facendo più discutere in quest'edizione. dopo una discussione con Francesco Monte e un altro confronto acceso con Alessandro Cecchi Paone, Elia Fongaro ha accusato il colpo ed è crollato in lacrime tra le braccia di Jane Alexander. Ricordiamo che la complicità ...

Alessandro CecChi Paone : al GF Vip perché «me l’ha Chiesto Pier Silvio Berlusconi» : Alessandro Cecchi Paone - Grande Fratello Vip 2018 I motivi che spingono i vip a partecipare ai reality sono molteplici. C’è chi spera nella grande occasione, chi in una seconda popolarità e chi lo fa, più semplicemente, per questioni economiche. E’ invece decisamente ‘curiosa’ la motivazione che ha convinto Alessandro Cecchi Paone ad entrare in corsa al Grande Fratello Vip 2018. Il conduttore e giornalista romano, ...

Elia Fongaro in lacrime dopo le accuse di Alessandro CecChi Paone : Alessandro Cecchi Paone contro Elia Fongaro: “Coi razzisti non ci parlo” dopo l’accesa discussione con Francesco Monte che l’ha accusato di essere subdolo e di sfruttare Jane Alexander, Elia Fongaro si è scontrato con Alessandro Cecchi Paone ed è poi crollato in un pianto liberatorio. Il giornalista ha espresso il suo pensiero riguardo alla nuova coppia, sostenendo che Jane dovrebbe chiaramente lasciarsi andare e ...

Grande Fratello Vip 2018/ Alessandro CecChi Paone : "È stato Pier Silvio Berlusconi a volermi nella Casa!" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: dal sospetto del pubblico su Elia Fongaro alle confessioni di Alessandro Cecchi Paone sull'ingresso nella Casa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 04:05:00 GMT)

Grande Fratello VIP 2018 - Alessandro CecChi Paone : "Sono stato Chiamato da Pier Silvio Berlusconi" (video) : Durante una conversazione avvenuta nella notte tra Alessandro Cecchi Paone e Stefano Sala, il divulgatore si è lasciato sfuggire un succulento retroscena riguardo il suo arrivo nella casa del Grande Fratello VIP nella puntata di lunedì scorso, 22 ottobre.Cecchi Paone racconta la sua carriera televisiva costellata di programmi di successo come La macchina del tempo e Mistero, di un passato alla conduzione di notiziari Rai e Mediaset, di ...