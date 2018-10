Champions donne | Fiorentina-Chelsea 0-6 | le viola out agli ottavi

Video/ Fortuna Hjorring Forentina (0-2) : highlights e gol della partita ( Champions league donne) : Video Fortuna Hjorring Fiorentina (risulato finale 0-2): highlights e gol della partita , valida come ritorno per i sedicesimi di Champions league donne. Le viola volano agli ottavi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 09:32:00 GMT)

Calcio donne : la Fiorentina in Champions League : Primo impegno ufficiale della nuova stagione per la Fiorentina Women’s: domani alle 19 allo stadio Franchi affronterà la gara d’andata di Champions League contro la formazione danese del Fortuna Hjorring. ”La squadra sta bene ed è competitiva anche se finora non abbiamo potuto giocare nessuna gara ufficiale – ha dichiarato il tecnico della formazione viola Antonio Cincotta – Mi auguro che in futuro le cose ...