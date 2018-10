Cgil | Maurizio Landini accetta la proposta di Susanna Camusso | parte la corsa alla

Maurizio Landini accetta la candidatura a segretario della Cgil : "Ho accettato e mi sono reso disponibile alla proposta" del segretario uscente della Cgil, Susanna Camusso, come suo successore alla guida del primo sindacato italiano. Lo afferma l'ex segretario della Fiom e componente della segretaria della Cgil, Maurizio Landini, al congresso della Camera del lavoro di Milano."In vita mia non mi sono mai candidato a nulla perché sono della scuola che tutti siamo al servizio dell'organizzazione" ha ...

Camusso : Maurizio Landini compagno più adatto alla guida della Cgil : "Si individua in Maurizio Landini il compagno che più risponde al profilo di attuazione del progetto e può interpretarlo nella visione collegiale e di condivisione, in un forte radicamento ...

Ordine del giorno contro Susanna Camusso che ha indicato Maurizio Landini come suo successore al direttivo Cgil : La proposta del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso di Maurizio Landini come successore alla guida della Cgil non convince una parte dei dirigenti dell'organizzazione che oggi alla riunione del direttivo ha presentato un Ordine del giorno per chiedere di affidare all'assemblea generale come scaturirà dal congresso la scelta della nuova guida della Cgil. Si mette in discussione il merito e il metodo della decisione.Il Comitato ...

Cgil Ravenna. Congresso provinciale il 25 e 26 ottobre. Maurizio Landini concluderà i lavori : ... gli obiettivi, le proposte che la Cgil, unitamente alle proprie strutture, avanza alla politica, alle istituzioni, alle associazioni di rappresentanza imprenditoriali, a Cisl e Uil, e soprattutto al ...

Perché Susanna Camusso vuole Maurizio Landini come suo successore alla guida della Cgil : In un video su Facebook Susanna Camusso spiega Perché Maurizio Landini è stato scelto come suo successore: "Risponde a quei principi di autonomia e dell'organizzazione, di capacità di costruire dei processi di squadra in cui di cui crediamo sia abbia un gran bisogno''. Fonti sindacali hanno parlato di uno 'strappo'.Continua a leggere

Maurizio Landini sarà il prossimo segretario della Cgil - salvo sorprese : Susanna Camusso lo ha indicato come suo successore, è uno dei più radicali ed irruenti tra i dirigenti dei grandi sindacati The post Maurizio Landini sarà il prossimo segretario della CGIL, salvo sorprese appeared first on Il Post.

Segretaria generale Cgil. Al posto di Susanna Camusso ci sarà Maurizio Landini : Cambio al vertice della Segretaria generale della Cgil. Susanna Camusso, ha proposto, alla segreteria confederale il nome di Maurizio Landini