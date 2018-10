CF | stato civile; documento per bimbi venuti al mondo privi di vita

Maltempo : il premier Conte firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, accogliendo così la richiesta del Presidente della Regione Veneto di ieri. La mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato ...

Allerta Meteo - situazione critica per Lunedì 29 : il Premier Conte dichiara lo “stato di mobilitazione nazionale della protezione civile” - è l’allarme più estremo : Il Sistema di protezione civile nazionale sta seguendo a tutti i livelli territoriali l’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. In considerazione del possibile aggravarsi della situazione a causa della prevista persistenza dei fenomeni Meteo e del carattere di eccezionalità con cui il maltempo potrebbe manifestarsi, il Presidente della Regione ...

Sindaco Riace - Mimmo Lucano “arrestato per reato di umanità”/ Video - Leu “Salvini vuole guerra civile” : Riace, l'arresto del Sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Sindaco di Riace arrestato - Salvini contro Saviano che parla di 'disobbedienza civile'. M5S contro il 'modello' : ... 'Riace non era un modello, è finita l'era del business dell'immigrazione', si legge nel titolo del post del sottosegretario all'Interno, nel quale poi aggiunge un attacco alla politica di ...

Appalti gonfiati - arrestato ex capo della Protezione civile di Livorno - : L'accusa è di aver pilotato le gare per favorire amici. Tra gli indagati, raggiunti da misure cautelari, anche un imprenditore e il rappresentante commerciale di una società romana

