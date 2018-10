CF | 11 | 9 miliardi per potenziare ferrovie entro il 2035

BNS : perdita di 7 - 8 miliardi in nove mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Morti e miliardi di danni per il maltempo. Rimane l'allerta rossa in Trentino e Veneto : 12 le vittime è la tragica conseguenza delle 48 ore di maltempo che hanno colpito l'Italia, in particolare la Liguria e il Veneto. A Venezia l'acqua alta ha invaso anche la basilica si San Marco, ...

In due giorni il patron di Amazon ha perso 19 miliardi $ - : Il fondatore e azionista di maggioranza di Amazon Jeff Bezos ha perso 19,2 miliardi $ negli ultimi due giorni per il calo delle azioni della sua società in borsa. L'imprenditore americano è la persona ...

Manovra - Coldiretti : terreni per 9 miliardi in mano allo Stato contadino : terreni agricoli per un valore di 9,9 miliardi in Italia sono in mano alle amministrazioni pubbliche che hanno addirittura incrementato in valore di queste attività del 31% negli ultimi quindici anni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base del report Istat sulla ricchezza non finanziaria in occasione della manovra che sta per arrivare in parlamento e che prevede anche la concessione gratuitamente terreni demaniali agricoli ...

Statali - oltre 4 miliardi per i rinnovi : Aumentano le risorse per il rinnovo dei contratti degli Statali . La nuova bozza della manovra prevede infatti per il triennio 2019-2021 uno stanziamento complessivo di 4,3 miliardi di euro per il ...

Brexit - l'aeroporto di Heathrow raccoglie fondi per 1 - 6 miliardi : paracadute finanziario prima di uscire dall'Unione europea : 'Con l'esito di negoziati Brexit sconosciuti, le aziende forti come Heathrow devono resistere per sostenere l'economia britannica', ha detto l'amministratore delegato John Holland-Kaye. All'inizio di ...

IBM spenderà 34 miliardi di dollari per acquisire Red Hat : IBM ha annunciato che acquisirà la società statunitense di sviluppo di software open source Red Hat per 34 miliardi di dollari. L’accordo consentirà a IBM di espandere la propria presenza nei servizi aziendali, fornendo nuove soluzioni cloud per i suoi The post IBM spenderà 34 miliardi di dollari per acquisire Red Hat appeared first on Il Post.

Tap - Bonafede : penali per 20 miliardi non si può tornare indietro : Roma, 28 ott., askanews, - 'Sul Tap abbiamo fatto un'operazione verità appena entrati in possesso delle carte. Hanno creato penali per 20 miliardi, e non si può tornare indietro. Ma faremo di tutto ...

Malumori nel M5s per la Tap. Di Maio : 'con stop rischio penali da 20 miliardi'. Calenda : 'falso' : Il comitato No Tap chiede le dimissioni di Conte e dei ministri penstastellati. 'Sei un imbroglione, dimettiti' la risposta dell'ex ministro dello Sviluppo economico -

Il comune di Catania è in default. Per 1 - 6 miliardi. Lo salverà Salvini? : Netturbini in sciopero e impossibilità di pagare i costi delle discariche. Il rischio che una bomba igienico-sanitaria deflagri a Catania questa volta è reale.E c'è molto altro. Gli asili nido sono già chiusi ma dalla prossima setimana potrebbe toccare ad altri delicatissimi settori del welfare, a cominciare da quelli per i disabili, gli anziani, i minori con provvedimenti del Tribunale.Il dissesto per quanto non sia ...

Malumori nel M5s per la Ttap. Di Maio : 'con stop rischio penali da 20 miliardi'. Calenda : 'falso' : Il comitato No Tap chiede le dimissioni di Conte e dei ministri penstastellati. 'Sei un imbroglione, dimettiti' la risposta dell'ex ministro dello Sviluppo economico -

Tap - Di Maio "Penali per 20 miliardi" Calenda "Imbroglione"/ Ultime notizie - Salvini : "Il gasdotto va fatto" : Tap, Conte "Si farà o penali". Ultime notizie, il ministro del lavoro, Luigi Di Maio conferma tutto "20 miliardi di euro di sanzioni".

