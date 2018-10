Caso Orlandi | la villa dei misteri dove sono state trovate le ossa

Caso Orlandi - ecco le prime ipotesi sul ritrovamento delle ossa alla Nunziatura apostolica : Apparterrebbero a un solo corpo le ossa umane ritrovate ieri, durante alcuni lavori di scavo, in un locale annesso alla sede della Nunziatura apostolica in Italia, in via Po. Secondo quanto si apprende, la disposizione delle ossa sul terreno era tale da far pensare a quelle di un solo scheletro. I resti sono stati tutti repertati dai tecnici della Polizia scientifica della Questura di Roma. L’intervento della magistratura e delle ...

Ritrovate ossa umane in Palazzo Vaticano - si riapre Caso Orlandi? : Roma,, askanews, - Ritrovate ossa umane in uno scantinato della Nunziatura vaticana a Roma, ossia la sede del rappresentante del Papa in Italia, in Via Po 27. Le ossa sarebbero state Ritrovate il 29 ...

Caso Orlandi - ossa in locali Nunziatura vaticana : «I resti forse sono di due persone» : Potrebbero appartenere a due persone differenti le ossa ritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziatura vaticana. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, infatti, durante i...

Caso Orlandi - inchieste e segreti : Un dossier e un'inchiesta, pubblicati a distanza di poche settimane l'uno dall'altra nel 2017, avevano riacceso i riflettori sul Caso di Emanuela Orlandi , la 15enne scomparsa a Roma 35 anni fa in ...

Tutte le tappe del Caso Emanuela Orlandi - un mistero che dura da 35 anni : Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi durante un sit-in nel 2017 per ricordare Emanuela Orlandi, misteriosamente scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma (Foto: Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) Lunedì 29 ottobre sono state trovate delle ossa nella sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma. Il Vaticano, in collaborazione con la Procura di Roma, sta procedendo alle indagini del caso, con prelievi di Dna, per dare ...

Vaticano - ossa umane ritrovate alla Nunziatura Apostolica : clamorosa svolta nel Caso Orlandi? Aperta nuova inchiesta : Il caso Orlandi potrebbe essere a una svolta storica. O almeno è quello che si spera, dopo il ritrovamento di alcune ossa nella Nunziatura Apostolica in Italia, l”ambasciata’ della Santa Sede a Roma. Il Vaticano e la procura di Roma indagano per capire se i resti siano compatibili con il Dna di Emanuela Orlandi o di Mirella Gregori, entrambe 16enni ed entrambe scomparse a Roma nel 1983. “Il Corpo della Gendarmeria è prontamente ...

Caso Emanuela Orlandi - ritrovate ossa nella sede della Nunziatura : indagini del Vaticano e della Procura di Roma : ossa ritrovate nel seminterrato di alcuni locali della Nunziatura Apostolica in via Po, a Roma: è la scoperta, su cui indaga per omicidio anche la Procura, che potrebbe dare una svolta al Caso di ...

Ossa sotto un palazzo del Vaticano. Il giallo che può riaprire il Caso Orlandi : Delle Ossa ritrovate nelle ultime ore in un palazzo di proprietà della Santa Sede, all’esterno dello Stato della Città del Vaticano, ma comunque protetto dall’extraterritorialità, riaccendono la speranza di fare un passo in avanti verso la verità su uno dei misteri più oscuri negli ultimi decenni: la scomparsa di Emanuela Orlandi. La figlia quindic...

