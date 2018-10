optimaitalia

: Carrellata di novità aggiornamento #iOS12.1 e fastidiosi problemi risolti sugli iPhone - wordweb81 : Carrellata di novità aggiornamento #iOS12.1 e fastidiosi problemi risolti sugli iPhone - OptiMagazine : Carrellata di novità aggiornamento iOS 12.1 e fastidiosi problemi risolti sugli iPhone - fiscoetasse : Amici e Colleghi, ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana. Og… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Come ampiamente preannunciato, l'iOS 12.1 è tra noi: il firmware ha iniziato la sua diffusione nella serata di ieri sera e leintrodotte su vecchi e nuovinon sono poche così come i piccoli grandidagli sviluppatori, evidenziati nel changelog ufficiale del firmware.Lepiù rilevanti introdotte dall'iOS 12.1 che pesa 392.3 MB sono quattro. Per tutti glicompatibili (dal datato5S) vengono garantite le chiamate FaceTime di gruppo fino a 32 partecipanti e pure ben 70 nuove emoji tutte da utilizzare in chat singole o di gruppo. Per i modelli più recenti soltanto e dunque perXS, XS Max, XR viene abilità l'opzione eSIM che difatti rende possibile l'utilizzo di due numeri telefonici sullo stesso melafonino, così come lato fotocamera, è ora possibile regolare la profondità di campo prima di uno ...