Carlo d’ Inghilterra | la rivelazione del biografo | “Parla con i suoi parenti morti”

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) I misteri della casa britannica sono tanti ma l’ultimo, legato ad’, è destinato a far discutere. Stavolta infatti non c’entrano cappellini colorati come nel caso della regina, né la dieta miracolosa di Meghan Markle, moglie di Harry e futura mamma del secondogenito di Diana. C’entra l’Aldilà, una dimensione alla qualed’sembra particolarmente legato. Secondo quanto riportato, dal corrispondente reale del Daily Mail, Robert Jobson, autore del libro “The Real Charles”, che viene pubblicato a puntate sul giornale,d’parlerebbe con idefunti per “mantenere vivo il loro spirito”. Lo farebbe nei momenti in cui si trova da solo ed è tranquillo e in particolare le sue parole sarebbero rivolte all’amato zio Lord Louis Mountbatten, che fu ucciso insieme al nipote 14enne Niholas, da una bomba dell’IRA nel 1979. “All’epoca, non ...