Carabao Cup | tutti i risultati degli ottavi | Arsenal e Chelsea avanti | accoglienza da

Carabao Cup - i risultati : gol e spettacolo per Chelsea - Arsenal e Tottenham : Carabao Cup, i risultati – Si sono giocate partite molto importanti valide per la Carabao Cup, la Coppa inglese, spettacolo da parte del Chelsea di Maurizio Sarri che continua ad entusiasmare, successo per 3-2 contro il Derby, due autogol per gli ospiti, in rete anche Fabregas per gli ospiti. Bene anche l’Arsenal che supera il turno contro il Blackpool, in rete anche l’ex Juventus Lichtsteiner. Ok il Tottenham, segna ...

Fulham - Elliott esordisce a 15 anni. È record in Carabao Cup : Notte di record per il Fulham in Carabao Cup, la coppa di lega inglese. Nella serata di ieri, nel match in casa del Millwall vinto 3-1, Slavisa Jokanovic, manager dei Cottages, ha deciso di mandare in ...

Probabili Formazioni Tottenham vs Watford - Carabao Cup 26-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Watford, Carabao Cup 2018/2019, Ore 21.00: Spurs con molte riserve, assente Deeneey negli Hornets.Il mercoledì di coppa, valevole per il 3° Turno di Carabao Cup, vede il match del Wembley Stadium tra i padroni di casa del Tottenham e il Watford.Come arrivano Tottenham e Watford?Periodo nerissimo per gli Spurs, che, dopo un buon inizio sono incappati in ben 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions ...

Probabili Formazioni Arsenal vs Brentford - Carabao Cup 26-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Brentford, Carabao Cup 2018/2019, Ore 20.45: Gunners con Lichtsteiner titolare; cambio modulo negli ospiti.Il mercoledì di coppa, valevole per il 3° Turno di Carabao Cup, vede il match dell’Emirates Stadium tra i padroni di casa dell’Arsenal e il Brentford.Come arrivano Arsenal e Brentford?I Gunners vengono, tra campionato e Europa League, da un ottimo periodo. Gli uomini guidati da Emery, ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Derby County - Carabao Cup 25-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Oxford-Manchester City, Carabao Cup 2018/2019, Ore 20.45: Alcuni cambi nei Red Devils rispetto al match di campionato, Derby con la formazione migliore.La Carabao Cup riprende da 3° Turno e riparte dalla sfida dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United ed il Derby County.Come arrivano Manchester United e Derby?I Red Devils arrivano alla sfida dal pareggio in Premier in casa del ...

Probabili Formazioni Oxford vs Manchester City - Carabao Cup 25-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Oxford-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 20.45: Padroni di casa con l’11 titolare; Cityzens con le riserve.Parte anche la Carabao Cup, che vede il Manchester City andare al Kassem Stadium ospite dell’Oxford nel 3°turno della competizione.Come arrivano Oxford e Manchester City?I padroni di casa non godono di un buon momento. Si trovano, infatti, in penultima posizione nella League One e ...