Carabao Cup | i risultati | gol e spettacolo per Chelsea | Arsenal e Tottenham

Fulham - Elliott esordisce a 15 anni. È record in Carabao Cup : Notte di record per il Fulham in Carabao Cup, la coppa di lega inglese. Nella serata di ieri, nel match in casa del Millwall vinto 3-1, Slavisa Jokanovic, manager dei Cottages, ha deciso di mandare in ...

Probabili Formazioni Tottenham vs Watford - Carabao Cup 26-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Watford, Carabao Cup 2018/2019, Ore 21.00: Spurs con molte riserve, assente Deeneey negli Hornets.Il mercoledì di coppa, valevole per il 3° Turno di Carabao Cup, vede il match del Wembley Stadium tra i padroni di casa del Tottenham e il Watford.Come arrivano Tottenham e Watford?Periodo nerissimo per gli Spurs, che, dopo un buon inizio sono incappati in ben 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions ...

Probabili Formazioni Arsenal vs Brentford - Carabao Cup 26-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Brentford, Carabao Cup 2018/2019, Ore 20.45: Gunners con Lichtsteiner titolare; cambio modulo negli ospiti.Il mercoledì di coppa, valevole per il 3° Turno di Carabao Cup, vede il match dell’Emirates Stadium tra i padroni di casa dell’Arsenal e il Brentford.Come arrivano Arsenal e Brentford?I Gunners vengono, tra campionato e Europa League, da un ottimo periodo. Gli uomini guidati da Emery, ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Derby County - Carabao Cup 25-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Oxford-Manchester City, Carabao Cup 2018/2019, Ore 20.45: Alcuni cambi nei Red Devils rispetto al match di campionato, Derby con la formazione migliore.La Carabao Cup riprende da 3° Turno e riparte dalla sfida dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United ed il Derby County.Come arrivano Manchester United e Derby?I Red Devils arrivano alla sfida dal pareggio in Premier in casa del ...

Probabili Formazioni Oxford vs Manchester City - Carabao Cup 25-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Oxford-Manchester City, Premier League 2018/2019, Ore 20.45: Padroni di casa con l’11 titolare; Cityzens con le riserve.Parte anche la Carabao Cup, che vede il Manchester City andare al Kassem Stadium ospite dell’Oxford nel 3°turno della competizione.Come arrivano Oxford e Manchester City?I padroni di casa non godono di un buon momento. Si trovano, infatti, in penultima posizione nella League One e ...