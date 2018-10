Camion perde bottiglie di Aperol a Monselice e il traffico va in tilt | i passanti a

huffingtonpost

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Casse diper strada ea caccia di. La scena si è verificata a, in provincia di Padova e non si è trattata di una trovata pubblicitaria, ma di un caso fortuito. Alle ore 14, uncontenente le casse, nell'affrontare la rotatoria ha fatto cadere una parte del suo carico sulla strada. L'opportunità sarà risultata troppo invitante per gli automobilisti che stavano percorrendo quello stesso tratto: hanno bloccato ilper scendere dai propri mezzi, riversarsi in strada e portare a casa quante piùpossibile. Per portare nuovamente ordine è servito l'intervento dei carabinieri.Si legge sul Mattino di Padova:Sono intervenuti i carabinieri e i vigili urbani, chiamati sul posto perché le tante auto ferme lungo la strada hanno di fatto congestionato il. E l'autista del furgone? Pare ...