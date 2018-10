Cambi | euro stabile a 1 | 1349 dollari

Andamento Cambi o Euro/Dollaro USA del 30/10/2018 - ore 15.40 : Seduta invariata per il cross-rate Euro contro Dollaro , mentre l' Euro contro la divisa nipponica scambia in leggero rialzo. Il cambio Euro / Dollaro USA ha iniziato a trattare a 1,1372, con una ...

Andamento Cambi o Euro/Dollaro USA del 29/10/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro / Dollaro USA ha avviato gli scambi a quota 1,1406, con un ...

Europee - Toti : “Weber candidato? Sembra che non vogliamo Cambiare. Berlusconi importante - ma ora diventiamo grandi” : Nuovo attacco di Giovanni Toti al proprio partito. Questa volta il governatore ligure critica la scelta di Forza Italia di sostenere il tedesco Manfred Weber come candidato alla presidenza della Commissione per le prossime elezioni Europee: “Siamo proprio sicuri – scrive Toti su Facebook – che il capogruppo del Partito popolare, uomo della Merkel, tra i principali protagonisti di questo governo dell’Europa, rappresenti al ...