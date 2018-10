Calciomercato Milan | sostituto Caldara | ecco tutti i nomi valutati da Leonardo FOTO ...

Calciomercato Milan - obiettivo Rodrigo Caio per gennaio : Come anticipato stamattina dalla nostra testata solamente due giorni fa, nel post partita di Milan-Sampdoria, Gattuso annunciava lo stop di 2 mesi che avrebbe osservato Mattia Caldara. Le brutte notizie per i rossoneri, che perdono anche Calabria e attendono il ritorno di Conti, non sono però finite qui. Il centrale ex Atalanta e Juventus, infatti, starà […] L'articolo Calciomercato Milan, obiettivo Rodrigo Caio per gennaio proviene da ...

Il calciomercato oggi – Momento difficilissimo in campo Milan, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dalla sconfitta in Europa League, la posizione del tecnico è sempre più delicata e si giocherà la conferma nel match davanti al pubblico amico contro la Sampdoria. Si pensa ad un 4-4-2, situazione che potrebbe portare novità anche in chiave mercato. Per questo motivo la dirigenza si sta muovendo per l'attacco tra clamorosi ritorni e ...

Calciomercato Milan, Leonardo si sta già muovendo in vista della sessione di mercato invernale per modellare la mediana rossonera Calciomercato Milan, Leonardo attivissimo in queste ore. Il dirigente rossonero sa bene che alcuni degli uomini giunti a Milano nella sessione estiva non stanno convincendo. A gennaio si deve imperativamente mettere una pezza per lanciare l'assalto alla Champions League. Uno su tutti, Tiemouè Bakayoko.

Il calciomercato oggi – Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, passo falso per la Juventus nella gara davanti al pubblico amico contro il Genoa. Ma a tenere banco sono anche le situazioni di mercato, in particolar modo si profila un'altra operazione tra Juventus e Milan dopo quelle in estate che hanno portato Bonucci, Caldara e Higuain a cambiare maglia. Secondo le ultime indiscrezione ...

Il Milan di Gattuso in vista del Calciomercato di gennaio ha bisogno di un colpo a centrocampo. Diversi sono i nomi in ballo, da Paredes a Ramsey, passando per Herrera. In queste ore ha però ripreso quota un vecchio pallino del tecnico rossonero. Si tratta di Davide Baselli che secondo Tuttomercatoweb.com sarebbe pesantemente nel mirino.

Le prestazioni di Nicolò Barella in questa prima fase di stagione, oltre a farlo entrare nel giro della Nazionale con la cui maglia ha anche avuto modo di giocare da titolare sia contro l'Ucraina che contro la Polonia, lo hanno avvicinato alla definitiva consacrazione. Conseguentemente, è aumentato anche l'Interesse di alcuni top club della massima serie nei confronti del gioiellino del Cagliari. Negli ultimi giorni pare che ...

Fino a ieri sembrava tutto fatto tra Milan e Flamengo per il trasferimento di Paquetà in rossonero, poi il presunto inserimento del Real Madrid nella trattativa. Oggi le precisazioni dell'Amministratore delegato della società carioca Bruno Spindel, che in una lunga intervista a "Coluna do Flamengo", ha dichiarato: "Abbiamo già firmato il contratto con il Milan e intendiamo rispettarlo. Nessun contatto con il Real e ..."

Il calciomercato oggi – Sembrava tutto fatto per il trasferimento del giovane talento brasiliano Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, ma nelle ultime ore sembra che il Real Madrid abbia tentato un inserimento in extremis. Stando a quanto riferito da Marca e poi ripreso da diversi media brasiliani, nonostante il Flamengo abbia già raggiunto un principio di accordo con il club rossonero per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e ...

Bakayoko non convince. L'esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L'ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. I rossoneri sarebbero decisi a restituire il giocatore al mittente già durante la finestra di mercato di gennaio. Bakayoko, che ...