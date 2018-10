Calcio | nel recupero della prima giornata il Milan sconfigge in extremis il Genoa e

Calciomercato Milan : Leonardo vuole rafforzare la rosa - vari centrocampisti nel mirino [NOMI - FOTO - DETTAGLI] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Calcio - Vincenzo Iaquinta condannato a due anni nel processo ‘Ndrangheta Aemilia : Vincenzo Iaquinta è stato condannato a due anni in primo grado nell’ambito del processo “‘Ndrangheta Aemilia”. Il 38enne, ex attaccante di Udinese e Juventus ma anche Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha ricevuto la sentanza al termine di un maxiprocesso in cui sono imputate 148 persone tra le quali 50 sono ritenute affiliate alla cosca Grande Aracri di Cutro. Il padre dell’ex centravanti è stato ...

Cassano : “Voglio rimanere nel Calcio. Ecco che ruolo vorrei intraprendere” : Dopo il definitivo ritiro dal calcio giocato, avvenuto con la brevissima parentesi Virtus Entella, Antonio Cassano ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX. L’ex attaccante ha espresso la propria voglia di non abbandonare il calcio: “Mi piacerebbe restare nel calcio, sì. E mi piacerebbe farlo in prima linea, area tecnica, osservatore, come direttore sportivo. Due esempi […] L'articolo Cassano: “Voglio rimanere nel ...

Antonella Clerici in tv con Portobello : "Ma che freddo sui campi di Calcio" : Il suo esordio? "A Oggi sport con Gianni Vasino. Per Italia '90 Enrico Mentana mi chiamò a Roma per condurre Dribbling, che era presentato dall'ex nuotatrice Savi Scarponi. Non conoscevo nessuno, non ...

Lavazza sbarca nel Calcio inglese : sarà partner di Liverpool e Arsenal : Il gruppo Lavazza ha annunciato di aver siglato un accordo di partnership pluriennale con Arsenal e Liverpool. L'articolo Lavazza sbarca nel calcio inglese: sarà partner di Liverpool e Arsenal è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - uno sguardo al futuro : nel 2021 nascerà il canale della Lega Calcio? : Il calcio è sempre più Legato al mercato e al business. La Serie A ovviamente cerca di stare al passo. I nuovi diritti tv (Sky e Dazn) scadranno nel 2021 e in cantiere ci sono già nuovi progetti. Il campionato italiano vuole evolversi e diventare indipendente. La Lega Calcio sta pensando alla nascita di un nuovo canale nel 2021 per trasmettere i match della Serie A. Un canale streaming, seguendo le orme dello stesso Dazn. L’indiscrezione è ...

Calcio a 5 : Bielorussia-Italia 2-4 - gli Azzurri espugnano Minsk nella seconda amichevole : Dopo il pareggio 2-2 del primo match di ieri, la Nazionale italiana di Calcio a 5 espugna l’Uruchye di Minsk battendo la Bielorussia 4-2 nella seconda amichevole in programma. Una partita ben giocata dalla formazione di Roberto Menichelli, capace di rimontare l’iniziale vantaggio dei padroni di casa e concludere in proprio favore il confronto. Uomo della partita De Oliveira, autore di una doppietta. Partono forte i bielorussi che sbloccano ...

Il Calcio secondo Pasolini - storia di una passione nel libro di Valerio Curcio : Il calcio per Pasolini non è solo sport, ma un linguaggio che rende possibile la coesistenza, non sempre pacifica, dei suoi diversi animi: quello del giocatore, del tifoso, del giornalista e dell'...

Cutrone - Bernardeschi - Keita - Mertens... Non solo nel basket : il sesto uomo entra nel Calcio : Codificato nel basket, implicito nel calcio: il "sesto uomo", nella pallacanestro, è quel giocatore che - seppur meriterebbe un posto da titolare - viene impiegato sempre da subentrato. Non un lusso ...

Calcio femminile : l’elenco delle 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini nell’amichevole contro la Germania : La Nazionale italiana di Milena Bertolini torna protagonista. Dopo la sofferta ma importante vittoria in amichevole contro la Svezia (argento olimpico), la selezione tricolore prosegue il proprio percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali 2019 in Francia affrontando in un’altra amichevole di lusso la Germania, campionessa a Cinque Cerchi a Rio 2016. Un test probante per le Azzurre che se la vedranno contro una delle compagini più forti ...

'I nemici del Calcio sono nel Calcio' - dice Roberto Fabbricini : Poi decideranno Coni e ministero dell'Economia. Se riterranno che possa ancora essere utile, non mi tirerò indietro. Altrimenti ho una pigna di libri che mi aspetta, tornerò a cinema e teatro, ...

“I nemici del Calcio sono nel Calcio” - dice Roberto Fabbricini : Fra i lasciti del commissariamento, c’è Roberto Mancini, un ct importante. “Altra decisione contestata dai Confederati. Una buona scelta, l’ho condivisa, ma non una mia scelta. Della responsabilità unica della questione era stato investito Costacurta. Dal Coni. E lui è andato avanti a mille all’ora.

Fabbricini : «I nemici del Calcio sono quelli che operano nel Calcio» : L'ex commissario della Figc si racconta al Foglio Sportivo. «Mancini ct? Una scelta di Costacurta» L'articolo Fabbricini: «I nemici del calcio sono quelli che operano nel calcio» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Antonio Conte al Real Madrid! Sostituisce Julen Lopetegui - esonerato dopo la sonora sconfitta nel Clasico : L’ANSA anticipa tutti ed “ufficializza” l’approdo di Antonio Conte al Real Madrid, al posto di Julen Lopetegui che, dopo la sonora sconfitta nel Clasico odierno contro il Barcellona, perso 5-1, verrà esonerato nella giornata di domani, quando si riunirà il <consiglio d’Amministrazione dei Blancos. Le Merengues si apprestano dunque al cambio in panchina: secondo le indiscrezioni Antonio Conte sarebbe stato a lungo ...