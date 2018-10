Calcio femminile | Champions League 2019 | Fiorentina-Chelsea | le viola a caccia

Fiorentina-Chelsea - ottavi Champions League 2019 Calcio femminile : programma - orari e tv. Come seguire la partita : Domani, mercoledì 31 ottobre alle ore 19.30, lo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile tra la Fiorentina Women’s FC e il Chelsea. Una sfida tanto attesa dalle viola che, reduci dal ko (1-0) dell’andata in terra britannica, vogliono tentare l’impresa titanica contro la formazione inglese. Le ragazze allenate da Antonio Cincotta credono fermamente ...

Calcio femminile - la Nazionale italiana si prepara all’amichevole con la Germania : ecco l’elenco delle convocate : Il ct Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre che inizieranno la preparazione lunedì 5 novembre a Coverciano Reduce dalla vittoria contro la Svezia (1-0), la Nazionale Femminile prosegue il suo percorso di avvicinamento al Mondiale francese con una amichevole contro la Germania che, al pari dell’Italia, ha staccato il pass per la Coppa del Mondo dopo aver vinto il girone. Il ct Milena Bertolini ha convocato 23 Azzurre che ...

Calcio femminile : l’elenco delle 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini nell’amichevole contro la Germania : La Nazionale italiana di Milena Bertolini torna protagonista. Dopo la sofferta ma importante vittoria in amichevole contro la Svezia (argento olimpico), la selezione tricolore prosegue il proprio percorso di avvicinamento ai prossimi Mondiali 2019 in Francia affrontando in un’altra amichevole di lusso la Germania, campionessa a Cinque Cerchi a Rio 2016. Un test probante per le Azzurre che se la vedranno contro una delle compagini più forti ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Hellas Verona-Milan 0-1 - decide una rete di Valentina Giacinti : Va in archivio il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il posticipo domenicale tra l’Hellas Verona e il Milan, capoclassifica, ha premiato la formazione allenata da Carolina Morace che si è imposta 1-0 allo stadio “Olivieri” grazie ad una rete del capocannoniere di questo torneo nazionale Valentina Giacinti. Per la punta della Nazionale italiana si tratta della settima marcatura in queste prime ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Sassuolo-Fiorentina - Milan a Verona - la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica : Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di Calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare. Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima ...

Calcio femminile - sorteggio Mondiali 2019 : data - programma - orario e tv. Le possibili avversarie dell’Italia : Come è noto, l’Italia si è qualificata ai Mondiali 2019 di Calcio femminile. Le azzurre hanno portato a termine la loro impresa, terminando in testa al proprio girone, e staccando il biglietto direttamente per la fase finale della rassegna iridata che torneremo a giocare dopo addirittura venti anni. L’ultima partecipazione della nostra Nazionale risale infatti al 1999 quando ci fermammo al primo turno, poi sono arrivate quattro ...

Calcio femminile : l’entrata dei club professionistici una spinta fondamentale per la crescita del movimento : E anche l’Inter sarà parte della festa. Aumenta sempre di più il numero di club professionistici del Calcio maschile che entrano nel mondo del “Pallone in rosa”. Dopo gli ingressi di Juventus, Sassuolo, Milan, Roma e Fiorentina, è la volta della società nerazzurra che, notizia delle ultime ore, ha acquisito il titolo sportivo dell’Asd femminile Inter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due ...

Calcio femminile - UFFICIALE : l’Inter avrà una sua squadra. Acquisito il titolo della Asd Inter Milano : E’ UFFICIALE: l’Inter avrà una sua squadra nel Calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito UFFICIALE, la società nerazzurra ha infatti annunciato l’acquisizione del titolo sportivo dell’Asd femminile Inter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due giornate) e, nello stesso tempo, delle prestazioni delle calciatrici appartenenti alla Prima Squadra e alla Primavera. Pertanto il progetto ...

L'Inter avrà una squadra nel Calcio femminile : acquisito il titolo della Asd Inter Milano : L'Inter avrà una sua squadra nel calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società nerazzurra ha infatti annunciato l'acquisizione del titolo sportivo appartenente in ...

Calcio a 5 femminile - esordio in casa Lady Zeta : Inizierà lunedì 22 ottobre la stagione per le Lady Zeta, sotto i riflettori del Ripalvella Stadium. La compagine gialloverde, dopo aver ottenuto il secondo posto nel 2016 ed essere uscita dal torneo ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Roma-Juventus 0-4 - poker delle bianconere nel posticipo della quarta giornata : Allo stadio “Tre Fontane” successo esterno della Juventus Women contro la Roma nel posticipo domenicale della quarta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le bianconere si sono imposte 4-0 sul rettangolo di gioco capitolino grazie alle marcature di Benedetta Glionna al 27′ e alla tripletta della britannica Eniola Aluko. Le campionesse d’Italia, con questo successo, si portano in terza posizione a quota 9 ...