Cairo | ' Il Giro è pura emozione Sarà la vetrina di un paese bellissimo'

Giro : Cairo - pura emozione corsa speciale : ANSA, - MILANO, 31 OTT - "Il Giro d'Italia è pura emozione , una corsa speciale : le strade sono piene di spettatori entusiasti, mi piacciono gli arrivi in salita in cui i corridori danno l'anima e le ...

Premio Cairo : "E' un trampolino per fare mostre in giro per il mondo" : "Il Premio Cairo è un trampolino di lancio per avere ulteriori opportunità di fare mostre in giro per il mondo", lo spiega Urbano Cairo a margine della presentazione della diciannovesima edizione del ...