Buona la prima per Solari

Real Madrid - Buona la prima di Solari : 4-0 al Melilla in coppa : Karim Benzema festeggiato dai compagni dopo il vantaggio del Real. Afp Melilla è un'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Un luogo dove tensioni e rivendicazioni la fanno da padrone, ma al tempo ...

As Roma Futsal - Buona la prima dell’Under 17. Caracciolo : «Possiamo fare una Buona stagione» : Roma – Una prima di campionato coi fiocchi per Marco Caracciolo e per l’Under 17 dell’As Roma Futsal. Il capitano della partita d’esordio del gruppo allenato da mister Fabrizio Davide (per l’occasione assente per motivi personali e sostituito in panchina dalla coppia composta da Luigi Falco e Fabio Mazza) ha avuto in “affidamento i gradi” per la prima volta in carriera e la squadra ha avuto la meglio di misura sulla Virtus Santa Maria in ...

Il Monza fa sorridere Berlusconi : successo a Fano - Buona la prima per Brocchi : Primo sorriso da nuovo proprietario del Monza per Silvio Berlusconi . Dopo un pareggio e due sconfitte post closing, la formazione brianzola ottiene tre punti sul campo del Fano: 0-2 firmato da ...

Serie C - Buona la prima di Brocchi al Monza : battuto il Fano : La squadra brianzola ritrova il successo in campionato, 2-0 in trasferta con le reti di Ceccarelli e Iocolano

Borsa - Buona la prima per Circle : L'andamento negativo di Piazza Affari non ha spaventato Circle . La società, specializzata nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori ...

Atp Vienna – Buona la prima per Fognini : Dzumhur ko - l’azzurro vola agli ottavi : Fabio Fognini agli ottavi di finale del torneo Atp di Vienna: esordio ok per l’azzurro in terra austriaca Ottimo esordio di Fabio Fognini nel torneo Atp di Vienna. Dopo il ko in finale a Stoccolma, il tennista azzurro è tornato in gara in Austria, ottenendo subito un successo. Fognini ha esordito con una vittoria contro Dzumhur: il match è terminato dopo un’ora e 12 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-3. L’azzurro ...

Ascolti tv - Buona la prima per Rocco Schiavone : oltre 3 milioni su Rai2 : Esordio vincente per la seconda stagione della fiction con Marco Giallini che vince la prima serata del mercoledì

NBA : Boston - Buona la prima! Ai Sixers non basta un super Ben Simmons : Boston Celtics-Philadelphia 76ers 105-87 Finisce con una tripla dall'angolo " la prima in maglia Celtics " e la standing ovation del pubblico di Boston la partita di Gordon Hayward, l'osservato ...

Buona la prima per la M G Videx - è vittoria estena contro la Tipiesse : 2 Pison ARBITRI : Sessolo e Piubell LA CRONACA Il primo pallone vincente del match, che coincide anche con lo storico primo punto in A2 della squadra di casa, è firmato da Marcelo Costa , davvero ...

Virtus Cermenate Buona la prima del volley in trasferta : Virtus Cermenate vittoriosa alla prima di campionato. trasferta a Induno Olona Inizia con una vittoria al tie break il campionato di Serie D di Cermenate . Nel match della prima giornata, infatti, le ...

Milano - Buona la prima col Buducnost in Eurolega : Oscar Eleni Il buongiorno del mattino per l'euro Armani che sul ponte del millennio di Podgorica trova la sua coorte di classe e si prende la prima di un torneo lungo e difficile battendo il Buducnost ...

Social dinner della Capitanata - Buona la prima : 'La cucina dei fuorisede' Ad Orsara di Puglia : Con lui si è andati alla ricerca delle differenze tra blogger e influencer e si è esplorato il mondo di Instagram, che da una parte registra un aumento costante di iscritti e dall'altra vede ...

Risultati Eurolega Basket 2ª Giornata – Buona la prima per Milano : Budcnost ko - l’Olimpia vince in trasferta : I Risultati della seconda Giornata dell’Eurolega di Basket: buono l’esordio dell’Olimpia Milano contro il Budcnost Dopo una prima Giornata all’insegna dei trionfi di Real Madrid, Panathinaikos, CSKA Mosca e Anadolu Efes, l’Eurolega di Basket vede scendere in campo anche l’unica squadra italiana in competizione. L’Olimpia Milano inizia col piede giusto l’avventura nel campionato continentale ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Buona la prima per Milano. L’Olimpia espugna il campo del Buducnost : Esordio vincente per Milano nell’Eurolega 2018-2019. L’Olimpia ha superato in trasferta per 82-71 il Buducnost al termine di una partita che ha sempre visto la squadra di Pianigiani avanti. Milano ha avuto qualche momento di sbandamento, arrivando ad avere solo tre punti di vantaggio a pochi minuti dal termine, ma è molto positiva la reazione avuta nel finale, quando la formazione italiana ha saputo gestire gli ultimi possessi al ...