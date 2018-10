Brasile | come siamo arrivati al fascismo di Bolsonaro

Come va la campagna elettorale in Brasile : Secondo i sondaggi il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro è sempre il favorito, nonostante manifestazioni e accuse di aver violato le regole elettorali The post Come va la campagna elettorale in Brasile appeared first on Il Post.

Finale Mondiali volley 2018 : oggi Brasile-Polonia (30 settembre). Programma - orario d’inizio e come seguirla in tv. Usa-Serbia per il 3° posto : oggi domenica 30 settembre si giocherà Brasile-Polonia, Finale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una sfida pirotecnica, un atto conclusivo inatteso alla viglia ma che sicuramente regalerà grande spettacolo e non mancheranno le emozioni. Nel capoluogo piemontese si disputerà dunque la rivincita dell’atto conclusivo di quattro anni fa quando i biancorossi fecero festa davanti al proprio pubblico ...

Volley - Mondiali 2018 : la Polonia vola in Finale - sfida al Brasile come nel 2014! Kurek stende gli USA al tie-break : La Polonia è la seconda finalista dei Mondiali 2018 di Volley maschile e domani sera affronterà il Brasile nel remake dell’atto conclusivo giocato quattro anni fa. I Campioni del Mondo sono riusciti a sconfiggere gli USA per 3-2 (25-22; 20-25; 23-25; 25-20; 15-11) dopo 146 minuti di autentica battaglia al Pala Alpitour di Torino. I biancorossi sono riusciti a rimontare da 1-2 e a mettere sotto la corazzata a stelle e strisce che partiva ...

Brasile - donne e intellettuali contro Bolsonaro. Ma nelle favelas in tanti lo vedono come una soluzione : Paese che vai politico becero che trovi. In Brasile hanno Bolsonaro, che dopo una coltellata in pancia, ha prontamente ricevuto la solidarietà di un altro grande guerriero nostrano: Salvini. Si perché Bolsonaro è un militare, anche se di riserva, poraccio. Deputato, è considerato populista di estrema destra e forse per tali ragioni Salvini devereputarlo un vero figo. Ma ce ne sono anche altre, le stesse che hanno invece fatto incazzare le ...

Brasile - Jair Bolsonaro accoltellato : come sta?/ Ultime notizie : confermato stop a campagna presidenziale : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 22:18:00 GMT)

