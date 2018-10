Brasile - Cesare Battisti sparito da giorni : temeva Jair Bolsonaro : Cesare Battisti è sparito da giorni a Cananeia, la cittadina del Brasile dove vive da aprile. Da lunedì scorso nessuno l'ha visto. "Era qui domenica, poi non l'ho visto più", affermano alcuni ...

Brasile - Cesare Battisti è sparito da giorni : temeva l'estradizione promessa da Bolsonaro : "Era qui domenica ma da lunedì non si vede più " dicono testimoni a Cananeia, cittadina dove risiedeva da aprile. Il direttore del Tribunale Anderson Nascimento conferma che su di lui non c'è nessuna misura cautelare in vigore. L'Italia ne chiede da anni l'estradizione per omicidio

“Cesare Battisti è scomparso da giorni : la casa in Brasile è vuota. Temeva Bolsonaro” : Cesare Battisti è scomparso. Da alcuni giorni a Cananéia, la città del Brasile dove si era trasferito da aprile, nessuno lo ha più visto. A riportare la notizia sono la Stampa e il Giornale. Domenica 28 ottobre è andato a votare per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, poi di lui non si hanno avuto più notizie. Dopo la vittoria del leader di estrema destra Jair Bolsonaro, era stato proprio il figlio del neopresidente su Twitter a ...

Salvini : 'Andrò in Brasile a prendere Cesare Battisti per portarlo nelle patrie galere' : L'estrema destra vince anche in Brasile, Jair Bolsonaro è il nuovo presidente con il 55 % dei consensi e le reazioni all'estero sono contrastanti [VIDEO]. C'è chi teme che la deriva a destra del Paese sudamericano possa portare a politiche repressive come quelle che caratterizzarono la dittatura militare dal 1964 al 1985, ma la sensazione è che parecchi brasiliani abbiano optato per l'uomo forte o presunto tale per porre un freno all'altissimo ...

Lega a Bolsonaro : “Subito estradizione di Cesare Battisti”. Brasile : “Regalo in arrivo” : La Lega esulta per l'elezione di Javier Bolsonaro, e preme affinché rispetti i patti e concesa subito l'estradizione di Cesare Battisti: "Avanti tutta con l'estradizione in Italia del terrorista comunista Cesare Battisti che deve scontare anni di galera per i suoi atroci crimini e che in questi anni ha fatto la bella vita in Brasile difeso dalla sinistra al potere". .Continua a leggere

Brasile - Bolsonaro ringrazia Salvini : “Se sarò presidente Cesare Battisti sarà estradato” : Nella corsa alle elezioni presidenziali brasiliane Bolsonaro, il candidato di estrema destra è in testa nei sondaggi. E promette a Salvini: "Riaffermo qui il mio impegno di estradare il terrorista Cesare Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di vittoria alle elezioni".Continua a leggere