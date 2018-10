Brasile | Bolsonaro presidente | ministero Scienza e Tecnologia ad astronauta Marcos Pontes

Brasile - il nuovo Presidente Bolsonaro è il “Trump dei Tropici” : piani folli per il clima e la Foresta Amazzonica : Domenica 28 ottobre, vincendo le elezioni con il 55,2% di preferenze, Jair Bolsonaro è diventato Presidente del Brasile battendo di 10 punti percentuali l’avversario Fernando Haddad. Bolsonaro è definito da molti come un orgoglioso razzista, misogino e omofobo, a favore della tortura e della dittatura. Correndo per il Partito liberalsocialista, è riuscito a ottenere il voto di una popolazione disillusa, arrabbiata e stanca della corruzione che ...

Brasile - Cesare Battisti è sparito da giorni : temeva l'estradizione promessa da Bolsonaro : "Era qui domenica ma da lunedì non si vede più " dicono testimoni a Cananeia, cittadina dove risiedeva da aprile. Il direttore del Tribunale Anderson Nascimento conferma che su di lui non c'è nessuna misura cautelare in vigore. L'Italia ne chiede da anni l'estradizione per omicidio

Brasile - come siamo arrivati al fascismo di Bolsonaro : Prima domanda: che cos’è oggi, dopo il voto del 28 ottobre, la República Federativa do Brasil? Risposta: la República Federativa do Brasil è una democrazia con un fascista per presidente. Ed è per questo, inevitabilmente, una democrazia in pericolo, un potenziale (ed enorme) buco nero nel cuore d’un continente che, in un tristissimo autunno, sta vivendo l’agonia della lunga stagione democratica e progressista apertasi esattamente 35 anni fa, ...

“Cesare Battisti è scomparso da giorni : la casa in Brasile è vuota. Temeva Bolsonaro” : Cesare Battisti è scomparso. Da alcuni giorni a Cananéia, la città del Brasile dove si era trasferito da aprile, nessuno lo ha più visto. A riportare la notizia sono la Stampa e il Giornale. Domenica 28 ottobre è andato a votare per il ballottaggio delle elezioni presidenziali, poi di lui non si hanno avuto più notizie. Dopo la vittoria del leader di estrema destra Jair Bolsonaro, era stato proprio il figlio del neopresidente su Twitter a ...

La vittoria di Bolsonaro in Brasile è l'effetto di un successo globale della destra : Bolsonaro guiderà il Brasile con un mandato che potrebbe radicalmente cambiare il futuro della quarta più grande democrazia al mondo. 63 anni, ex ufficiale dei paracadutisti, ha vinto il ballottaggio ...

Brasile - braccio destro di Bolsonaro : "Battisti assassino da estradare" : Le basi per questa consegna ci sono, così come la volontà politica. Tuttavia, in Brasile, la legge appare poco chiara in questo ambito. E il terrorista, condannato all'ergastolo in contumacia, si ...

Elezioni Brasile : Bolsonaro - Guedes e i tentacoli del neoliberismo potrebbero soffocare i diritti civili e distruggere l'ambiente : ... ministero dell'economia, , l'ultraliberale purista Paolo Guedes, professore di economia formatosi a Chicago, con una lunga carriera accademica e professionale nel mondo dell'economia e molto ...

Austerità - armi libere e militari al potere. Ecco la ricetta di Bolsonaro per il Brasile : «Più Brasile e meno Brasilia» per Jair Bolsonaro, che già questa settimana, però, dovrà affrontare i meandri politici della capitale per iniziare a disegnare la sua squadra di governo. Sebbene si sia presentato come il candidato anti-sistema, Bolsonaro conosce alla perfezione il «mostro» burocratico da dove si controlla la politica brasiliana; è st...

Sul clima Bolsonaro ci ripensa - il Brasile rimarrà nell'Accordo di Parigi : ... affermando: 'L'Accordo di Parigi indebolirà l'economia del Stati Uniti e li porrà in uno svantaggio permanente rispetto agli altri paesi' .

Brasile - Trump chiama Bolsonaro : lavoreremo insieme su tutto - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto in una dichiarazione che ha avuto una buona conversazione telefonica con il nuovo presidente eletto del Brasile Jair Bolsonaro con cui ha ...