Boxe femminile | Italia verso i Mondiali | le azzurre convocate per l’ultimo raduno

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Si avvicinano a grandi passi i2018 diche si disputeranno a New Delhi (India) dal 15 al 25 novembre. L’vorrà essere grande protagonista in questa rassegna iridata e proprio per questo motivo sono state11per l’ultimo training camp che si svolgerà a Mosca (Russia) dal 1° al 12 novembre: quella serie di allenamenti servirà come selezione finale per l’evento più importante della stagione. Spiccano Alessia Mesiano, Irma Testa, Valentina Alberti e Flavia Severin. Da annotare che nella 60 kg e nella 64 kg sono presenti due atlete (Testa e Nicoli, Alberti e Amato). Di seguito le ragazze: Rebecca Bonatti (48 kg) Roberta Mostarda (51 kg) Arianna Giulia De Laurenti (54 kg) Alessia Mesiano (57 kg) Irma Testa (60 kg) Rebecca Nicoli (60 kg) Valentina Alberti (64 kg) Francesca Amato (64 kg) Angela Carini (69 ...