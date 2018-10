Borse Asia-Pacifico in rialzo | ma ottobre mese da dimenticare

Borse ASIA/PACIFICO in calo - pesano timori su Cina e profitti : Le BORSE dell'area ASIA-PACIFICO sono in calo per i timori sul rallentamento dell'economia cinese, mentre continuano a preoccupare anche i profitti delle aziende Usa e lo stato di salute dell'economia globale.

Borse asiatiche in rosso. Crolla Shanghai : Ancora vendite sull'azionario asiatico, con le Borse cinesi protagoniste di un vero sell-off a causa dei mai sopiti timori per la guerra dei dazi in atto tra Stati Uniti e Cina. Shanghai lascia sul ...

Borse asiatiche giù su tensioni globali : Tornano le vendite sulle principali Borse asiatiche, dopo un avvio di settimana positivo, registrato la vigilia. Sul sentiment degli investitori sono i persistenti timori di una guerra commerciale tra ...

Borse asiatiche in rialzo trainate dalla Cina : Il governo di Pechino potrebbe decidere tagli fiscali oltre l'1% del PIL, nel 2019, per stimolare l'economia del Dragone. L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha riportato un incremento dello 0,37% a ...

Borse Asia contrastate su rallentamento economia Cina : Sulle Borse dell'area Asia/Pacifico continua l'instabilità anche per la diffusione dei dati cinesi che mostrano un rallentamento, al di sopra delle aspettative, della crescita che si accoppia ai ...

Borse Asia-Pacifico flettono su attese rialzo tassi Usa - rallentamento economia cinese : Sulle Borse dell'area Asia/Pacifico torna il brutto tempo e oggi sono tutte in territorio negativo o piatte per l'aspettative crescenti di un rialzo dei tassi Usa e di un rallentamento dell'economia cinese. ** Il Nikkei giapponese chiude a -0,8%, mentre il più ampio Topix guadagna 0,54%.

Cala export Giappone - Borse Asia giù : ANSA, - MILANO, 18 OTT - La riduzione delle esportazioni Giapponesi, in calo per la prima volta in 22 mesi, affossa la Borsa di Tokyo , -0,8%, , che si trascina dietro gli altri listini Asiatici. Sul ...

Borse asiatiche in rialzo su scia Wall Street : Secondo gli analisti la guerra dei dazi con gli Stati Uniti avrà ripercussioni sulla seconda economia mondiale. Nel terzo trimestre è atteso un PIL in crescita del 6,5%, percentuale che non si vedeva ...

Piazza Affari accoglie il varo della Manovra. Borse calme dopo recupero Asia : Buon esordio per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che riaprono i battenti all'insegna dell'ottimismo, grazie alla discreta performance della Borsa di Tokyo ed a dispetto dei te tentennamenti di ...

Borse Asia flettono su timori tassi e scontro Usa-Cina : Inizio di settimana all'insegna del rosso per le Borse dell'area Asia/Pacifico che sono tutte in territorio negativo. Sui mercati prevale la preoccupazione per gli effetti sull'economia cinese della disputa commerciale con gli Usa e per gli effetti del rialzo dei tassi negli Stati Uniti e questo malgrado la settimana scorsa si sia chiusa con un rimbalzo del comparto ...

Le Borse europee tentano il rimbalzo. Bene i listini asiatici. Spread stabile a 300 punti : Piazza Affari rallenta rispetto all’avvio di seduta. Il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a 19.414 punti. Girano in calo Cnh (-1,5%) e Tim (-1,1%). Lo Spread tra il Btp e il Bund si attesta a 300 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,52%. In rosso anche Saipem (-0,8%) e Mediaset (-0,7%). Proseguono in rialzo le banche tra cui Intesa ...

Il terremoto finanziario di Wall Street affossa le Borse asiatiche ed europee. Milano a -1 - 84% : Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All’indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio, anzi è rimasta sotto la pressione delle vendite. Stesso discorso per Parigi (-1,83%), Francoforte (-1,48%), ...

Borse giù dopo bagno di sangue in Usa e Asia. Si salva solo STM : In tarda mattinata è attesa la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed, tenutasi lo scorso 13 settembre. Intanto le vendite colpiscono inevitabilmente anche ...

Crollano le Borse asiatiche dopo Wall Street : Tokyo -3 - 9% - Shanghai -6% : L'ondata di vendite partita alla vigilia da Wall Street ha travolto anche i mercati asiatici. Oltre al tonfo dei tecnologici del Nasdaq, a favorire le vendite sono i timori per l'impatto della guerra commerciale Usa-Cina sui risultati delle aziende e la presa di coscienza dei mercati che è ormai terminata l'epoca delle politiche monetarie espansive. Pesano i commenti duri del presidente degli Usa Donald Trump sulla Fed e i troppo ...