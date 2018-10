Boris Becker | riuscita con successo l’operazione per il cancro alla pelle

oasport

: RT @MassimoInLove: Correva l'anno 1985. A soli 17 anni Boris Becker vinse Wimbledon. È tuttora il più giovane vincitore del torneo. Entrò n… - stefanosagui : RT @MassimoInLove: Correva l'anno 1985. A soli 17 anni Boris Becker vinse Wimbledon. È tuttora il più giovane vincitore del torneo. Entrò n… - elyblackdove : RT @MassimoInLove: Correva l'anno 1985. A soli 17 anni Boris Becker vinse Wimbledon. È tuttora il più giovane vincitore del torneo. Entrò n… - MassimoInLove : Correva l'anno 1985. A soli 17 anni Boris Becker vinse Wimbledon. È tuttora il più giovane vincitore del torneo. En… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Che la vita di, ex campione di tennis sei volte vincitore dello Slam, fosse stata tutt’altro che semplice negli ultimi anni era un fatto abbastanza risaputo leggendo le cronache: dbancarotta dichiarata per non aver onorato un debitoseparazione dopo 13 anni di storia d’amore dsua seconda moglie, sono tante le battaglie che si è trovato di fronte. L’ultima in ordine di tempo l’ha combattuta contro unche gli è stato diagnosticato poco tempo fa, quasi per caso, durante un normale controllo. “Sono andato dal dermatologo lunedì e lì mi è stato asportato un carcinoma basocellulare. Era un esame di routine e sembrava peggio di quello che è“, ha minimizzato lui. Per sua fortuna, il problema è stato identificato per tempo e quindi le probabilità di guarigione sono elevatissime. “Vorrei ringraziare Martina Mayr-Brune e il Dottor ...