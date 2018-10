Bolsonaro presidente | un passo avanti verso l’estinzione dell’umanità

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Jair, recentemente eletto alla presidenza del Brasile, non è solo un militare fascista che ha espresso il suo apprezzamento per Hitler, la tortura e i golpisti brasiliani degli anni Sessanta e Settanta, criticandoli anzi per non aver assassinato un numero sufficiente di persone. Non è solo un disgustoso omofobo e un cultore dello stupro come forma di rapporto tra i sessi. Non è solo un razzista che ritiene che i neri, gli indigeni e i poveri in genere costituiscano categorie inferiori. Non è solo un soggetto talmente estremista da far sembrare il nostro Salvini un sincero democratico. E’ certamente tutto questo, ma anche e soprattutto un adepto delle politiche neoliberali di privatizzazione, che si preannunciano nell’ordine dei cinquecento miliardi di dollari, così come si preannuncia il taglio di ogni sussidio sociale volto ad attenuare, sia pure in misura ...