Bitcoin ha 10 anni | manifesto è del 2008

Dieci anni di Bitcoin : così nacque la criptomoneta : Il manifesto dell'ideatore Satoshi Nakamoto uscì poche settimane dopo il crollo della quarta banca d'investimento più grossa degli Usa, la Lehman Brothers. Il valore è cresciuto da 1309 a 20mila dollari

Bitcoin - 10 anni tra alti e bassi - speculazioni e accuse : Malgrado le previsioni funeste dei sui primi mesi di vita, il Bitcoin è ancora vivo e continua a far parlare di sé. A dieci anni di distanza, molti ancora non sono riusciti a inquadrarlo bene: è una opportunità o una fronde (come disse il CEO di Jp Morgan)?L'ascesa del BitcoinLa prima volta che un Bitcoin venne quotato fu nel 2009, quasi un decennio fa. All'epoca il valore di questa criptovaluta era minimo. Infatti bastava un solo dollaro per ...

Bitcoin compie 10 anni : Satoshi Nakamoto pubblicò il “manifesto ideatore” il 31 ottobre 2008 : Il Bitcoin ha dieci anni. Fu infatti pubblicato il 31 ottobre 2008 il manifesto di Satoshi Nakamoto, considerato l’ideatore della criptomoneta, di cui non si e’ mai scoperta l’identita’. Questo decennio non solo ha visto la crescita in popolarita’ e anche volatilita’ del Bitcoin e di altre valute digitali, ma pure l’ascesa della blockckain, il sistema della catena dei blocchi usato per la produzione. Uno ...