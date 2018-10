Bitcoin compie 10 anni | Satoshi Nakamoto pubblicò il “manifesto ideatore” il 31 ottobre

meteoweb.eu

: - BChainItalia : - ElysiumSchool : Bitcoin compie 10 anni! Siamo solo all'inizio della scalata? - - Carlomrtz : #Eidoo e' #wallet , #exchange decentralizzato e #icoengine , compie 1 anno in questi giorni. #EDO e' tra i pochi… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Ilha dieci. Fu infatti pubblicato il 312008 il manifesto di, considerato l’ideatore della criptomoneta, di cui non si e’ mai scoperta l’identita’. Questo decennio non solo ha visto la crescita in popolarita’ e anche volatilita’ dele di altre valute digitali, ma pure l’ascesa della blockckain, il sistema della catena dei blocchi usato per la produzione. Uno standard tecnologico ora impiegato per il tracciamento di settori piu’ disparati, dai farmaci al cibo. Il 31di diecifa su internet comparve per la prima volta il termine, grazie alla pubblicazione di quella che sarebbe diventata la bibbia delle criptovalute: il whitepaper “: un sistema di moneta elettronica peer-to-peer”. A firmarlo, pseudonimo giapponese dietro cui si cela il ...