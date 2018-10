Bitcoin | 10 anni tra alti e bassi | speculazioni e accuse

Bitcoin compie 10 anni : Satoshi Nakamoto pubblicò il “manifesto ideatore” il 31 ottobre 2008 : Il Bitcoin ha dieci anni . Fu infatti pubblicato il 31 ottobre 2008 il manifesto di Satoshi Nakamoto , considerato l’ideatore della criptomoneta, di cui non si e’ mai scoperta l’identita’. Questo decennio non solo ha visto la crescita in popolarita’ e anche volatilita’ del Bitcoin e di altre valute digitali, ma pure l’ascesa della blockckain, il sistema della catena dei blocchi usato per la produzione. Uno ...

Bitcoin previsioni da folli per i prossimi anni : quotazione BTC a 250mila dollari per Draper : ... gli smart contract e la blockchain saranno destinati a modificare in modo radicale e in meglio lo stesso modo fare business in tutto il mondo. Insomma previsioni Bitcoin così ardite per sussistere ...