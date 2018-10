Benzina e diesel | si lima al ribasso

Benzina e diesel - prezzi giù : I prezzi dei carburanti dovrebbero registrare un calo nei prossimi giorni. A sostenerlo nell’Osservatorio prezzi è il presidente di Figisc – Confcommercio, Maurizio Micheli. “A meno di drastiche variazioni in più o in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro – sottolinea Micheli – ci sono ad oggi plausibili presupposti, dopo gli aumenti delle due ...

Prezzi Benzina - diesel e gpl : movimenti al ribasso sui listini : Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati della benzina. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,663 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,642), ...

Gas auto - fine di un mito ecologista : inquina come diesel e Benzina : Il gas auto inquina come diesel e benzina. E’ l’inatteso risultato scaturito da una ricerca condotta dalla Ong Transport & Enviroment, scaturita in un rapporto secondo il quale “l'utilizzo del gas naturale per il trasporto è dannoso per il clima come l'utilizzo di benzina, diesel [VIDEO]o combustibili marini convenzionali”. La ricerca appare destinata a sollevare numerose discussioni, anche perché tutte le politiche sulla riduzione ...

Gas auto sotto accusa : inquina come Benzina e diesel : ROMA - C'era una volta l'idea che il parco circolante alimentato a gas fosse meno inquinante degli altri che utilizzano carburanti fossili. Sbagliato. Secondo un nuovo rapporto, l'uso del gas fossile ...

Con Fiat il diesel costa meno del Benzina : Un ottobre ricco di novità per la pronta consegna Fiat: per la prima volta in assoluto una Casa automobilistica propone le vetture diesel a un costo inferiore rispetto a quelle benzina dello stesso modello. Gli italiani avranno la possibilità di mettersi al volante di una Fiat Tipo 1.3 Multijet da 95 CV a 11.900 euro […] L'articolo Con Fiat il diesel costa meno del benzina sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Firenze. Stop totale in Ztl ai veicoli a Benzina euro 1 e ai diesel euro 2 : La città di Firenze decreta lo Stop totale in Ztl, cioè nella zona a traffico limitato che riguarda il centro