Belen paparazzata in compagnia di Bruno - mentre De Martino vorrebbe riconquistarla : Gli obbiettivi dei paparazzi sono sempre puntati sulla bellissima Belen Rodriguez, la showgirl argentina che ha fatto impazzire il pubblico italiano. Attualmente la showgirl è nuovamente single. La sua storia d'amore con il campione della Motogp, Andrea Iannone è giunta ufficialmente al capolinea e in queste ore Belen è stata paparazzata in compagnia di un nuovo accompagnatore: parliamo di Bruno Cerella, noto giocatore di basket, mentre il suo ...

Belen Rodriguez - paparazzata con uno sportivo : ecco di chi si tratta. Ci sono le foto : Belen Rodriguez torna a far parlare di sé: la showgirl argentina, dopo l’addio definitivo al motociclista Andrea Iannone, giura di essere single. La conduttrice di Tu Si Que Vales, programma di Canale 5 in onda ogni sabato, nelle passate settimane è stata paparazzata con alcuni uomini. Recentemente, al Maurizio Costanzo Show, ha fatto sognare i fan della coppia Rodriguez – Corona lasciandosi andare a un bel ‘lento’ ...

Belene Rodríguez - paparazzata mentre bacia un altro uomo [FOTO] : Belen, la bellissima argentina è stata beccata mentre baciava un altro uomo. Sta circolando la foto di Belen Rodriguez che bacia un altro uomo dopo Andrea Iannone. Il gossip è esploso dopo la serata della bella argentina, ma non possiamo parlare di un nuovo flirt. Si è trattato solo di un gioco, anche se i paparazzi non si sono lasciati sfuggire l’occasione di immortalare il bacio di Belen con un uomo dopo Iannone. Gli scatti in questione sono ...

Belen paparazzata accanto a Gabriele Giuffrida : Belen Rodriguez posta foto e video di uno shooting bollente in cui posa completamente senza veli davanti all’obiettivo e i fan ovviamente apprezzano. Gabriele Giuffrida è stato paparazzato a cena insieme alla showgirl dal settimanale “Gente”. Dopo l’addio al pilota Andrea Iannone e il riavvicinamento per Santiago a Stefano De Martino, Belen continua a far parlare il gossip. Qualche sera fa è stata pizzicata con Giuffrida, che – ...