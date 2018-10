Cesare Battisti : 'Non sono in fuga - da Bolsonaro solo fanfaronate' : "Cesare Battisti si è recato a San Paolo, dove si è riunito martedì con i suoi rappresentanti legali, e tornerà a Cananeia, dove risiede, nei prossimi giorni", ha spiegato l'avvocato Igor Tamasauskas, ...

L'avvocato di Battisti : "Non è scappato - a breve tornerà a casa" : Igor Tamasauskas, uno degli avvocati di Cesare Battisti, fa sapere che il proprio assistito non è scappato ma è andato a San Paolo, dove ieri ha incontrato i suoi rappresentanti legali. Ha precisato altresì che nei prossimi giorni tornerà a Cananeia, dove risiede. Niente fuga, quindi, per l'ex terrorista rosso, che secondo alcune indiscrezioni di stampa dopo l'elezione di Jair Bolsonaro avrebbe fatto perdere le proprie tracce, per evitare di ...

Battisti è già fuggito dal Brasile. A casa sua non c'è più nessuno : A dirlo è un poliziotto della sede locale della polizia civile di Cananéia. Risale a sabato scorso l'ultimo avvistamento ufficiale di Cesare Battisti, ex terrorista dei Pac. Un testimone donna dice di averlo visto imbarcarsi su un battello proprio a Cananéia, villaggio di pescatori a circa 260 km da San Paolo. Probabilmente in fuga da quel Brasile che, dopo i cinque anni di carcere, alla fine con l'ex presidente dei poveri Luiz Inácio Lula da ...

Dopo vittoria di Bolsonaro Salvini accelera su Cesare Battisti : Non vedo l'ora di portarlo in galera : Nel frattempo il procuratore generale brasiliano della Repubblica, Raquel Dodge, ha argomentato che la decisione di estradare Battisti non può che essere politica. L'Stf, ha detto, si è già ...

Cesare Battisti : "Non mi preoccupo - sull'estradizione non decide Bolsonaro" : Per Cesare Battisti non sarà Jair Bolsonaro , il candidato di estrema destra alle presidenziali brasiliane, a decidere del suo futuro. E della sua estradizione. Raggiunto da Agence France-Presse, a ...

RPT : SOSTITUISCE LA PRECEDENTE - FS Italiane - Battisti : "Non focalizzati a partecipazioni in altre società" : FS Italiane al momento punta unicamente allo sviluppo del proprio Piano Industriale e non è focalizzata a partecipazioni in altre società. Parlando a margine dell'incontro con alcuni delegati delle ...

Lucio Battisti/ 20 anni fa la morte : quella scelta singolare di non esibirsi in pubblico : Vent'anni fa la scomparsa di Lucio Battisti, figura rappresentativa del cantautorato italiano. Celebre il sodalizio con Mogol, continuato – forse – fin dopo la morte.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 11:33:00 GMT)