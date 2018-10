Banco BPM | Marshall Wace riduce la posizione ribassista

Banco BPM - le posizioni ribassiste sul titolo : Dal 29 ottobre, Marshall Wace e PDT Partners hanno in portafoglio una posizione corta su Banco BPM rispettivamente del 4,32% e dello 0,79%. Lo rende noto la Consob dalle comunicazioni relative alle ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 89% - Banco BPM a -5 - 7% (18 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ceca un rimbalzo dopo il calo di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:41:00 GMT)

Accordo di Alba Leasing-ProFamily - Banco BPM - sui prodotti leasing : ... e di far conoscere a un ampio bacino di imprese e professionisti lo strumento del leasing , sempre più determinante per la crescita dell'economia del nostro Paese". "Siamo molto soddisfatti della ...

Spread manda a picco le banche - maglia nera a Banco BPM - -6 - 4% - : Milano, 8 ott., askanews, - L'impennata dello Spread , ritornato sopra quota 300 punti, ha ri manda to a picco a Piazza Affari le banche . maglia nera Banco Bpm, che ha lasciato sul terreno il 6,47% a 1,...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -2 - 43% - Banco BPM a -6 - 47% (8 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI la settimana inseguendo i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Banco BPM a -5 - 5% - Unicredit a -3 - 3% (8 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI la settimana inseguendo i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Pirelli a -4 - 7% - Banco BPM a +1 - 5% (4 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per avvicinarsi ai 21.0000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:47:00 GMT)