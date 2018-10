Banche | S&P taglia le previsioni Ma Tria frena su intervento a sostegno

Piazza Affari chiude a +1 - 9% dopo S&P. Brillano le Banche : Spread sotto i 300 punti base. Calano i tassi nell'asta che ha assegnato 6 miliardi di euro in Bot semestrali. Acquisti in tutta Europa sul settore auto. Euro/dollaro poco mosso, in calo il petrolio...

Spread in zona 290 dopo S&P. Piazza Affari rimbalza con le Banche : Avvio di settimana di slancio per le Borse europee guidate dalla performance di Milano: dopo che l'agenzia S&P ha confermato il rating BBB sul debito italiano rivedendo però al ribasso l'outlook, che è ora negativo, il rendimento dei titoli di Stato italiani è in discesa. Calano i rendimenti nell'asta che ha assegnato 6 miliardi di euro in Bot semestrali. Acquisti in tutta Europa sul settore auto. Bene anche Wall Street. ...