Balata | “Serie B? Possiamo aspettarci di tutto | attendiamo 15 novembre”

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) “Il consiglio federale con Gravina? Fare la pecora nera non mi piace. Non ci tengo molto. Il presidente è stato assolutamente gentile, accogliente. Ha condotto il consiglio federale con grande personalità e serenità. Non c’è stato alcun problema. La Serie B adesso a 19 squadre in modo definitivo? Uso ancora il condizionale. Dopo quello che abbiamo visto e passato, aspettiamo ancora questi 15 giorni, poi si vedrà. Certo c’è stata una discussione estremamente approfondita ma anche molto pacata. E’ stato il presidente stesso che ci ha chiesto di fare una riflessione comune con assunzione di responsabilità da parte di tutti”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie B, Mauro, a Radio Sportiva, parlando del primo Consiglio Federale con il presidente della Figc, Gabriele Gravina e del format della Serie cadetta. Ora si attenderà il Consiglio ...