calcioweb.eu

: #MilanGenoa, gol di #Kouamé o autogol di #Romagnoli? La decisione della Lega? - calciodangolo_ : #MilanGenoa, gol di #Kouamé o autogol di #Romagnoli? La decisione della Lega? - CalcioWeb : Autogol #Romagnoli, il #Genoa pareggia in modo rocambolesco sfruttando un errore di #Bakayoko [VIDEO] -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)– Dopo un inizio di ripresa più che positivo con due occasioni costruite con Higuain e lo stesso, il Milan ha subito il pareggio delin maniera abbastanza rocambolesca. Ciò non toglie che la premiata ditta Bakayoko-Rodriguez non abbia grandi responsabilità. Soprattutto il centrocampista, che si concede il lusso di palleggiare in area consegnando un pallone scoal compagno impacciato. Poi Kouamè è anche fortunato nel trovare la deviazione disul cross. #MILANpic.twitter.com/y3ttWGIIjB — CIRO Luis Nazario Borini (@CIROALEROBY1) 31 ottobre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ilinundi Bakayoko VIDEO CalcioWeb.