Austria non firmerà Patto Onu sui migranti

Migranti - Austria non firmerà patto Onu : ANSA, - BERLINO, 31 OTT - Il governo Austriaco non firmerà il patto Onu sui Migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della ...

Manovra - appello dell'Austria all'Europa : 'Bocciatela'. Tria a Moscovici : 'Non si cambia' : A difendere il governo ci ha pensato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria : 'L'esecutivo è cosciente di aver scelto un'impostazione della politica di bilancio non in linea con le norme ...

Manovra - l’Austria bacchetta l’Italia : “Per la tenuta dell’euro rispetti le regole - non ci accolleremo rischi incalcolabili di altri” : Il rafforzamento delle frontiere esterne e gli annunci contro i migranti che arrivano in Europa sono una cosa, la tenuta dell’euro e dell’economia del continente un’altra. E’ base a questo assioma che oggi l’Austria, presidente dei turno dell’Unione europea, è tornata a bacchettare l’Italia sulla Manovra economica. “Per l’economia e l’unione monetaria è assolutamente decisivo che quello che è stato ...

Risultati Nations League e classifica - Croazia ed Inghilterra non ‘sfondano’ : l’Austria vince con il minimo sforzo [FOTO] : 1/37 AFP/LaPresse ...

Terremoto - le scosse di oggi in Italia (e non solo) : scosse nel Tirolo al confine tra l’Austria e il Trentino Alto Adige - sciami sismici a Pozzuoli e a Borgo San Lorenzo (Firenze) : Terremoto – Continua a tremare la terra nel nostro Paese con sciami sismici ricorrenti e nuove scosse sismiche. Paura stamattina a Pozzuoli per l’ennesimo evento sismico legato all’attività vulcanica: la gente è scesa in strada e alcune scuole sono state chiuse dopo una scossa di magnitudo 2.0 alle 09:43. La magnitudo apparentemente lieve non deve trarre in inganno: il Terremoto è di natura vulcanica, si è verificato in ...

MotoGp – Dovizioso realista in Thailandia : “circuito simile all’Austria? Vi spiego perchè non è così” : Andrea Dovizioso e il circuito della Thailandia: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia della gara di Buriram dopo dei test invernali non troppo positivi E’ iniziato il weekend del 15° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: i piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al primo Gp della Thailandia della storia. Reduce dal secondo posto di Aragon, Andrea Dovizioso sembra ...

Tu quoque - Austria : Italia isolata nella battaglia per la flessibilità - gli amici sovranisti non soccorrono Salvini : Ci si mette anche l'Austria. Nemmeno Vienna spezza una lancia a favore dell'Italia, ormai nel mirino degli attacchi europei per una manovra economica con il deficit schizzato al 2,4 per cento del pil. Oggi all'Ecofin, il consiglio dei ministri dell'Economia dei paesi Ue riunito a Lussemburgo, sul governo di Roma si sono abbattute le critiche della maggioranza degli Stati membri, a partire proprio dal presidente di turno: l'Austriaco Hartwig ...

Non parlate con quei giornalisti! Il caso Austriaco e un appello europeo : Milano. Ci sono dei media con cui va bene parlare e altri con cui bisogna avere rapporti “limitati, ridotti al minimo”, in quanto sono “pieni di pregiudizi”, hanno un approccio “negativo” e “ignorano fatti e spiegazioni”. Queste raccomandazioni fanno parte di una lettera di quattro pagine che è stat

PASSAPORTO ALTOATESINI - KURZ “L’ITALIA NON HA MOTIVO DI AGITARSI”/ Ultime notizie - Moavero non va in Austria : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio PASSAPORTO in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con KURZ? "Fiducia incrinata con Vienna"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 12:51:00 GMT)

Austria - doppio passaporto cittadini Alto Adige : Moavero non va a Vienna/ Tensione Farnesina - Conte vede Kurz : Enzo Moavero Milanesi cancella vertice in Austria: il caso del doppio passaporto in Alto Adige e la dura replica della Farnesina. Strappo con Kurz?.

Sovranismi contro : per l'Italia l'Austria non è più amica. Moavero : "Sul doppio passaporto revanchismo anacronistico" : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non andrà a Vienna per uno degli usuali incontri bilaterali proposto dalla Ministra degli Esteri austriaca. Lo rende noto la Farnesina. Il motivo: la legge allo studio per conferire il doppio passaporto ai cittadini italiani dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina."Un'iniziativa - si legge in una nota - che incrina il clima di serenità e fiducia reciproca, che costituisce la ...

Migranti - linea dura dell'Austria : "Non fare nemmeno partire le navi" : Bisogna 'portare a termine la svolta nella politica migratoria' della Ue, ha aggiunto Kurz. Il cancelliere ha anche richiamato i colleghi europei e le istituzioni di Bruxelles a un maggiore impegno ...