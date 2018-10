ATP Parigi Bercy – Esordio ok per Cilic | il tennista croato super Kohlschreiber in 2 set

ATP Parigi - Djokovic fa fuori un buon Sousa e passa al 3° turno : ATP World Tour Masters 1000 di Parigi, Novak Djokovic ha superato Sousa al secondo turno ed affronterà Dzumhur Novak Djokovic ha vinto la sua prima gara nel Masters 1000 di Parigi, al secondo turno ha fatto fuori il portoghese Sousa, giustiziere di Cecchinato sul cemento Parigino. Nole ha sofferto un po’ nel primo set vinto per 7-5, in scioltezza invece la seconda partita con Sousa che è visibilmente calato cedendo col punteggio di ...