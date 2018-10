lagazzettadelmezzogiorno

: Atalanta: Adnan,per l'Europa serve altro - FerraraLiberato : Atalanta: Adnan,per l'Europa serve altro - PerSempreNa : Atalanta: Adnan,per l'Europa serve altro - - OnlineSportsRT : Atalanta: Adnan,per l'Europa serve altro -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) BERGAMO, 31 OTT - "Obiettivi? Prima di tutto rimaniamo in Serie A. Per l'è una strada lunga, non basta vincere due partite". AliKadhim Al-Tameemi, esterno iracheno dell', getta ...