Astronomia | maestoso e antico fronte freddo osservato nel cluster galattico di Perseo

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Si presenta come una formazione nuvolosa, il cui andamento ricorda la curva di una parentesi: è il, situato a 240 milioni di anni luce dalla Terra. La struttura, che – nonostante la classificazione – non ha nulla di simile ai fronti meteorologici terrestri, è stata individuata combinando i dati di tre differenti missioni a raggi X: Xmm-Newton dell’Esa e Chandra della Nasa, ancora attive, e Rosat della Dlr, conclusa nel 2011. I fronti freddi – spiega Global Science – si formano quando gli ammassi galattici entrano in collisione. Infatti, l’influenza che il cluster più grande – con la sua forza gravitazionale – esercita su quello più piccolo produce un movimento nei gas presenti nel suo nucleo; da questo fenomeno si originano i fronti freddi. Queste strutture assumono una forma sinuosa e si mettono in ...