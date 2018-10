Astronomia | dalle stelle cadenti alle congiunzioni | ecco una panoramica del cielo di

meteoweb.eu

(Di giovedì 1 novembre 2018) Novembre è l’undicesimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo mese dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Scopriamo quali eventi astronomici ci riserva. Il Sole rimane nella costellazione della Bilancia fino al 23, poi passerà nello Scorpione. Nel corso del mese la durata del giorno diminuisce di circa un’ora. La Luna sarà in Novilunio il 7, in Primo Quarto il 15, Piena il 23 ed in Ultimo Quarto il 30. Il nostro satellite raggiunge il punto più lontano dalla Terra lungo la sua orbita il 14 (apogeo, 404.340 km) ed il punto opposto il 26 (perigeo, 366.622 km). In riferimento all’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare, Mercurio è individuabile, con difficoltà, al crepuscolo, molto basso sull’orizzonte ovest. Venere torna pian piano protagonista nelle ultime ore della notte, prima ...