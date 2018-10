Asia in rialzo A Tokyo Nikkei 225 in progresso del 2 | 16%

Borse Asia-Pacifico in rialzo - ma ottobre mese da dimenticare : Un insieme di fattori, dalla guerra commerciale tra Usa e Cina alle tensioni sui profitti delle aziende americane passando per la fine della politica di quantitative easing nelle economie sviluppate ...

Borsa : l'Asia chiude in rialzo : ANSA, - MILANO, 30 OTT - I mercati asiatici chiudono le contrattazioni in positivo dopo che il presidente americano Donald Trump in una intervista a Fox News ha aperto ad un accordo con la Cina nella ...

Tokyo chiude in rialzo. Misto il resto dell'Asia : I principali indici dell'Asia Pacifico si mostrano in ripresa dopo il calo registrato ieri 23 ottobre. In un clima di persistente incertezza in scia alle tensioni commerciali globali, ieri è arrivata ...

Asia contrastata. A Tokyo Nikkei 225 in rialzo dello 0 - 37% : ...giornata la tendenza si è invertita a partire dalle piazze cinesi che hanno toccato guadagni superiori all'1% sull'ottimismo degli investitori circa l'impegno di Pechino nel sostenere la sua economia.

Borse Asiatiche in rialzo trainate dalla Cina : Il governo di Pechino potrebbe decidere tagli fiscali oltre l'1% del PIL, nel 2019, per stimolare l'economia del Dragone. L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha riportato un incremento dello 0,37% a ...

Asia-Pacific in rialzo ma a Tokyo il Nikkei 225 perde lo 0 - 56% : Commenti arrivati in scia a dati macroeconomici che hanno confermato il rallentamento dell'economia cinese. Il Pil di Pechino è infatti cresciuto del 6,5% annuo nel terzo trimestre, in ulteriore ...

Borse Asia-Pacifico flettono su attese rialzo tassi Usa - rallentamento economia cinese : Sulle Borse dell'area Asia/Pacifico torna il brutto tempo e oggi sono tutte in territorio negativo o piatte per l'aspettative crescenti di un rialzo dei tassi Usa e di un rallentamento dell'economia cinese. ** Il Nikkei giapponese chiude a -0,8%, mentre il più ampio Topix guadagna 0,54%.

Borse Asiatiche in rialzo su scia Wall Street : Secondo gli analisti la guerra dei dazi con gli Stati Uniti avrà ripercussioni sulla seconda economia mondiale. Nel terzo trimestre è atteso un PIL in crescita del 6,5%, percentuale che non si vedeva ...

Borsa : Asia in rialzo - Tokyo +0 - 16% : ANSA, - MILANO, 10 OTT - Hanno chiuso in rialzo le principali borse di Asia e Pacifico dopo il dato sugli ordini di macchinari , +6,8%, e di fabbrica , +6,6%, in Giappone, indicativi di un prosieguo ...

Tokyo in rialzo insieme al resto dell'Asia : Giornata positiva per i principali listini asiatici , che riprendono le contrattazioni dopo la chiusura per festività di ieri 25 settembre e terminano la seduta registrando variazioni superiori alla ...

Borsa : Asia in rialzo - Boj taglia bond : ANSA, - MILANO, 21 SET - Nuova seduta in rialzo per le Borse Asiatiche che si apprestano ad archiviare le due migliori settimane dallo scorso febbraio. Aiuta i listini l'allentarsi dei timori sulla ...

Tokyo chiude in rialzo insieme al resto dell'Asia : Le Borse asiatiche ricominciano a correre , nonostante fra pochi giorni partirà la nuova ondata di dazi da 200 miliardi di dollari imposti dal Presidente Trump sui beni cinesi. Dopo la chiusura in ...

Asia contrastata. A Tokyo Nikkei 225 in rialzo dello 0 - 15% : In attesa dei dai sul Pmi di Pechino per il mese di agosto, in arrivo nella notte di giovedì,, non mancano segnali di rallentamento per l'economia della Cina e le piazze di Shanghai e Shenzhen, ...

Borse Asiatiche in lieve rialzo : Dopo la brillante sessione registrata ieri 27 agost o, prevale ancora il segno più tra i principali listini asiatici ma con guadagni nettamente più moderati. Variazioni poco significative per Tokyo, ...