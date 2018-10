Asia Bibi è libera | assolta la donna cristiana condannata a morte nel 2010 per blasfemia

Cancellata la condanna a morte per Asia Bibi - la cristiana accusata di blasfemia : Asia Bibi torna a casa dopo 10 anni di carcere. La Corte suprema del Pakistan ha assolto oggi Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per blasfemia nel 2010. Il verdetto accoglie così il ...

Dopo nove anni di calvario Asia Bibi è libera : Roma. Asia Bibi è innocente e deve essere liberata “immediatamente”. Alle 9 del mattino ora di Islamabad (le 5 in Italia), il presidente della Corte Suprema del Pakistan, Mian Saqib Nisar, ha letto il verdetto di assoluzione da tutte le accuse (qui il verdetto completo in inglese). La decisione era

Assolta Asia Bibi. Radicali islamici in rivolta : Il suo caso, un'evidente manipolazione della cosiddetta 'legge nera' del Pakistan, ha suscitato ondate di solidarietà nel mondo, ma anche forti reazioni nel Paese. Anche quest'oggi, la sede della ...

Pakistan - Asia Bibi assolta da blasfemia : 6.45 La corte suprema del Pakistan ha assolto Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per blasfemia nel 2010. Si erano mobilitati attivisti dei diritti umani e la comunità cristiana. La vicenda risale al 14 giugno 2009.Asia è una lavoratrice agricola precaria Quel giorno è impegnata nella raccolta di bacche. Scoppia un diverbio con le lavoratrici vicine,di religione musulmana.Le viene impedito di toccare un catino con l'acqua perché ...

Pakistan : Fermi - Lombardia pronta ad accogliere Asia Bibi : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - "La Lombardia è pronta ad accogliere e dare ospitalità ad Asia Bibi". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, che in chiusura dei lavori del Consiglio regionale, in accordo con gli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza (

Asia del Sud - attivisti per i diritti umani chiedono la liberazione di Asia Bibi : Ma allo stesso tempo i fatti dimostrano che i giudici hanno paura delle reazioni del mondo islamista'. Khadim Hussain Rizvi, leader del movimento estremista musulmano Tehrik-e-Labaik, ha promesso ...

Pakistan - famiglia Asia Bibi : se assolta dovrà lasciare il Paese : La famiglia di Asia Bibi, la donna cristiana che rischia la pena di morte per blasfemia in Pakistan, ha detto di sperare che la Corte Suprema possa liberarla, ma che in ogni caso dovrà lasciare il ...

Partito islamico pronto a uccidere i giudici - se dovessero liberare Asia Bibi : Si è formata nel 2017, in vista delle ultime elezioni, come espressione politica del movimento di protesta, di piazza, contro l'impiccagione , nel 2016, di Mumtaz Qadri, l'uomo che uccise Salmaan ...

Tutti uniti per Asia Bibi libera. L'appello di Renzi : Pubblichiamo di seguito il post scritto da Matteo Renzi sulla propria pagina Facebook sulla vicenda di Asia Bibi C’è una donna che da nove anni vive in un carcere pachistano “colpevole” solo di essere cattolica e di credere in Gesù Cristo. Si chiama Asia Bibi. È stata condannata a morte e in q

La croce di Asia Bibi : Roma. Ci vorrà ancora tempo, nessuno sa quanto, prima di conoscere il destino di Asia Bibi, la madre di famiglia cattolica che in nome della legge contro la blasfemia è stata condannata a morte in Pakistan otto anni fa. Da nove è incarcerata, l’unica concessione sono tre ore d’aria al mese. Oggi la

