Arenzano | la mareggiata è come uno tsunami | vetrate distrutte e personale dello

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Lache ha colpito le coste liguri si è abbattuta anche su. In questo video, i Bagni Maddalena vengono travolti da un’ondata violenta: il, già impegnato nella pulizia del locale dopo il maltempo, ha provato a opporre resistenza, ma la forza dell’acqua l’ha avuto vinta. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, salvo alcune contusioni per la titolarestabilimento balneare. Nel 2014, i proprietari avevano dovuto fare i conti con una tromba d’aria. Video Facebook/Silvia Damonte L'articolo, launostabilimento balneare spazzato via proviene da Il Fatto Quotidiano.