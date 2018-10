Archeologia | svelato il mistero greco di Evia | sito archeologico “decifrato” dopo un

meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) E’ stata costruita nel IV secolo a.C. la palestra scoperta neldi Eretria, nell’isola greca di(o Eubea). Ilfu scoperto oltre un secolo fa, nel 1917, dall’archeologo Constantine Kourouniotis, ma solo recentemente gli studiosi sono riusciti a capire a cosa servisse. Si tratta di uno dei pochissimi edifici scoperti in questa zona, che ha fornito agli archeologi preziose informazioni sullo sport ai tempi dell’antica Grecia. All’interno dello stesso complesso è stato trovato anche un santuario dedicato a Eileithyia, dea greca del parto e dell’ostetricia. L’isola diè una nota meta turistica con le sue spiagge e il clima mite per buona parte dell’anno, ma anche ricca di monumenti storici, molte fonti termali e una lunga tradizione enogastronomica. Il turismo è più che altro nazionale, sono infatti per lo più ...