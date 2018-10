Apple Watch Serie 4 | il proprietario cade a terra paralizzato e lo smartwatch chiama i

L’aggiornamento manda in tilt alcuni Watch - Apple lo blocca : (Foto: Apple) Piccolo inghippo nella fase di aggiornamento degli smartWatch Apple Watch di Apple: stando a quanto riportato in Rete da diversi utenti, sembra l’ultima versione del sistema operativo WatchOS — la numero 5.1 rilasciata solo poche ore fa — abbia reso inutilizzabili parecchi esemplari di Apple Watch Serie 4. L’aggiornamento fa il paio con quello a iOS 12.1 rilasciato per iPhone e iPad, e come quest’ultimo porta in ...

WatchOS 5.1 blocca alcuni Apple Watch - Apple costretta a ritirare l’aggiornamento : Di solito quando le aziende fanno uscire degli update sono stati già testati e dovrebbero essere perfettamente funzionanti, così non è stato per WatchOS 5.1, rilasciato ieri per Apple Watch, che ha causato dei problemi leggi di più...

Fuori uso Apple Watch con aggiornamento WatchOS 5.1 : Apple corre ai ripari : Gran brutta sorpresa per i possessori di Apple Watch nelle ultime ore, non per tutti ma per una fetta non trascurabile di utenti. L'aggiornamento WatchOS 5.1 rilasciato nella serata di ieri sera, al termine della presentazione Apple che ha visto, tra l'altro, l'annuncio dell'ultimo iPad Pro, è a dir poco disastroso. Alcuni tra coloro che da pochissimo hanno effettuato l'upgrade al pacchetto nuovo di zecca stanno riscontrando seri problemi ...

Apple : rilasciati iOS 12.1 - macOS 10.14.1 - watchOS 5.1 e tvOS 12.1 : Come previsto , Apple sta rilasciando iOS 12.1, watchOS 5.1, tvOS 12.1 e macOS 10.14.1 al pubblico. Gli aggiornamenti di oggi portano alcune nuove funzionalità come FaceTime di gruppo, il supporto alla doppia SIM per iPhone XS, iPhone XS leggi di più...

Come annullare abbinamento tra iPhone e Apple Watch : L’Apple Watch è un dispositivo presente nella vita di tutti i giorni della maggior parte dell’utenza della mela morsicata. Si può considerare Come una vera e propria estensione del vostro iPhone con funzionalità davvero niente male. leggi di più...

Apple Watch 4 - provare l'elettrocardiogramma fuori dagli USA si potrà fare con un trucco - : Una configurazione hardware che risulta identica in tutti gli Apple Watch 4 venduti in tutto il mondo. Per limitarne il funzionamento solo negli USA Apple sembra bloccare in Apple Watch 4 l'...

Apple Watch 4 si accorge se cadi e chiama i soccorsi. La disavventura di un utente svedese dimostra che funziona : “Lo smartWatch può salvarti la vita” potrebbe essere il nuovo slogan che scimmiotta la vecchia pubblicità di un operatore telefonico. Ci riferiamo all’Apple Watch 4 annunciato a settembre 2018, che fra le novità vanta anche un rilevatore di cadute. Un utente è piombato a terra a seguito di un forte dolore alla schiena, il Watch 4 ha “capito” che cosa stava accadendo e si è proposto di allertare i ...

Debutto difficile per l'Apple Watch in Italia : problemi risolti : Ci sono stati problemi per gli Italiani che hanno preso l'ultimo Apple Watch, il quarto, nella modalità più innovativa ed economica, ossia con sim virtuale, eSim,. In Italia è possibile farlo solo con ...

Telegram per iOS - il nuovo aggiornamento fa tornare l’app per Apple Watch : Dopo il sostanzioso aggiornamento ricevuto poche settimane fa che ha riscritto completamente l’applicazione in linguaggio Swift, facendola risultare più veloce ed ottimizzata, Telegram ha da poche ore ricevuto un nuovo aggiornamento per l’app per i dispositivi leggi di più...

Funziona male l'Apple Watch in Italia : problemi dell'eSim con Vodafone : Ci sono problemi da un mese per gli Italiani che vorrebbero usare l'ultimo Apple Watch, il quarto, nella modalità più innovativa ed economica, ossia con sim virtuale, eSim,. In Italia è possibile ...

Apple Watch - brevettato un cinturino con luci di notifica : E’ trapelata in rete qualche ora fa la notizia secondo cui Apple avrebbe brevettato dei nuovi, e più tecnologici, cinturini per Apple Watch che includerebbero in essi una serie di indicatori luminosi allo scopo di leggi di più...

Come spegnere Apple Watch : L’Apple Watch è senza ombra di dubbio il migliore smartWatch presente in questo momento sul mercato grazie alle tantissime funzionalità che è in grado di offrire e inoltre è il perfetto compagno da abbinare all’iPhone. leggi di più...

Come pulire l’Apple Watch : Siete dei possessori di un Apple Watch, ma non sapete Come fare per mantenerlo sempre in perfette condizioni? Lo smartWatch di Apple può essere considerato Come un vero e proprio gioiellino, considerando soprattutto il prezzo leggi di più...

I migliori accessori per Apple Watch : Con Apple Watch la società di Cupertino è ufficialmente entrata nel mondo degli smartWatch, e non poteva che farlo nel migliore dei modi, introducendo ogni anno nuovi modelli sempre più avanzati. In questa guida vi leggi di più...