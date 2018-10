Antitrust stop policy bagagli Ryanair

Stop dell'Antitrust al supplemento bagagli a mano di Ryanair e Wizzair : ROMA - L'Antitrust, a seguito dell'avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che ...

L'Antitrust stoppa Ryanair - sospeso il supplemento per il bagaglio a mano : L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito dell'avvio di un procedimento istruttorio, ha disposto in via cautelare la sospensione della nuova policy bagagli a mano delle compagnie low-cost Ryanair e Wizz Air, che sarebbe entrata in vigore dal primo novembre 2018.Lo si legge in una nota delL'Antitrust. In base alla nuova policy "è richiesto un supplemento di prezzo per il bagaglio a mano (trolley), che rappresenta ...

Antitrust indaga su nuova policy bagagli Ryanair - possibile stop : Roma, 17 ott., askanews, - L'Antitrust amplia la propria istruttoria sulla nuova policy per il bagaglio della compagnia Ryanair che dal primo novembre consentirà di portare a bordo solo una borsa ...

Ponte Morandi - Antitrust : "Giusto lo stop ad Autostrade" : LaPresse, Giusto escludere Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi, come deciso nel decreto Genova. È questo il parere dell'Antitrust secondo cui l'urgenza dei lavori giustifica anche l'...

Ponte - Antitrust : ok stop Aspi - non altri : 16.23 La norma del decreto Genova che esclude Autostrade per l'Italia e le sue controllate dalla ricostruzione del Ponte di Genova "è giustificata", ma "lo è meno" per le altre società concessionarie. Così il segretario generale Antitrust, Arena, in audizione alla Camera, specificando che l'ok ai lavori senza gara è limitato alle urgenze. E comunque andrà "evitata nel futuro la proroga delle concessioni esistenti". Poi sul Commissario ...

Crollo ponte - Antitrust : ok stop Autostrade - sì altri concessionari : L'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione del ponte di Genova "sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al ...

Ponte - Antitrust : ok stop Aspi - non altri : La norma del decreto Genova che esclude Autostrade per l'Italia e le sue controllate dalla ricostruzione del Ponte di Genova "è giustificata", ma "lo è meno" per le altre società concessionarie. Così il segretario generale Antitrust, Arena, in audizione alla Camera, specificando che l'ok ai lavori senza gara è limitato alle urgenze. E comunque andrà "evitata nel futuro la proroga delle concessioni esistenti". Poi sul Commissario ...