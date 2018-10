U&D - Anticipazioni nuova registrazione : Maria furiosa con Lorenzo - Ivan e Andrea sul trono : Il trono classico di Uomini e donne dopo l'addio a sorpresa di Mara Fasone, la redazione di U&D ha voluto reagire immediatamente mettendo ben due nuovi tronisti: Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez entrambi ex tentatori di Temptation Island Vip di quest'anno. Infatti nella giornata del 30 ottobre 2018 si è registrata una nuova puntata del trono classico, che ha visto arrivare moltissime novita': oltre ai due nuovi tronisti, le vicende di Lorenzo, ...

Anticipazioni U&D - rivoluzione al trono classico : forse aumentano gli appuntamenti in tv : Cambiamenti in arrivo per il pubblico di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5, che continua a riscuotere un grande successo in termini di ascolti. Oggi sono state registrate le nuove puntate del trono classico, le quali sono state caratterizzate dall'ingresso in scena di due nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella. Trattasi di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, entrambi protagonisti ...

Anticipazioni U&D - nuova registrazione : Mara lascia il trono - Luigi smaschera Irene : I colpi di scena all'interno del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO] non mancano mai. Infatti, la redazione del programma e Maria De Filippi hanno dovuto ricevere un'altra brutta notizia da una tronista: Mara Fasone, durante la nuova registrazione del trono classico effettuata ieri 24 ottobre 2018 non si è presentata nello studio. Naturalmente il motivo è semplice, infatti quest'ultima ha deciso di abbandonare il trono, lasciando così tutti ...

Anticipazioni Trono Classico U&D : Irene conquista Mastroianni - ancora problemi per Teresa : Le Anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne confermano la decisione di Luigi Mastroianni di non prore la conoscenza con Giulia Cavaglia, la ragazza fino ad ora contesa tra lui e Lorenzo. Mastroianni, inoltre, nell'ultima registrazione ha dimostrato che lei ha mentito sulla data della rottura con l'ex fidanzato. Memore della brutta avventura con Sara Affi Fella, dunque, ha deciso di non vedere più la ragazza e di dare la possibilita' ad ...

Anticipazioni U&D - nuova registrazione : primo bacio per Mara - Luigi preso da una new entry : Il programma pomeridiano di Maria De Filippi, Uomini e Donne [VIDEO], continua a regalare emozioni e colpi di scena in ogni nuova registrazione. Infatti, nell'ultima registrazione del trono classico effettuata ieri 17 ottobre 2018, la tronista Mara ha iniziato a lasciarsi andare con alcuni suoi corteggiatori, in particolare con Andrea Dal Corso, anche se quest'ultima ancora non si fida totalmente del suo corteggiatore. Tuttavia, l'esterna più ...

Anticipazioni U&D - i genitori della Fasone in buoni rapporti con l'ex : la segnalazione : A Uomini e donne i colpi di scena non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione del trono classico di questa settimana, i riflettori sono stati puntati sulla bellissima Mara Fasone. Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che in studio è stata riportata una segnalazione che ha lasciato un po' spiazzato il pubblico, il quale per un momento ha temuto che ci trovassimo di fronte al caso di una 'Sara Affi Fella bis', dato che c'entrerebbe l'ex ...

U&D Anticipazioni - segnalazione su Mara : i genitori frequentano l'ex fidanzato : Si è registrata in data mercoledì 17 ottobre una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO], il famoso people show di Canale 5 presentato dalla conduttrice Maria De Filippi. L'ultima registrazione che ha avuto luogo presso lo studio Mediaset di Cinecitta', ha visto Mara Fasone protagonista di un'importante segnalazione riportata da Gianni Sperti. L'opinionista sarebbe venuto a conoscenza di un particolare dettaglio che riguarda ...

U&D Anticipazioni - Giordano e Nilufar a confronto con Ferrari : Gianni contro l'ex tronista : Si è registrata ieri una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. La registrazione che ha avuto luogo, come sempre, presso lo studio Mediaset di Cinecitta' e ha visto protagonista la coppia composta da Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati. Come ben sappiamo, i due hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip [VIDEO]e hanno fatto abbastanza discutere il pubblico sul web, soprattutto per la vicinanza dell'ex tronista al ...

U&D Anticipazioni - Maria De Filippi arrabbiata con Lorenzo : 'Prendi una decisione' : La nuova puntata del trono classico di Uomini e donne si è registrata ieri pomeriggio con l'invito, in studio, delle sei coppie conosciute nella prima edizione di Temptation Island Vip [VIDEO]. Si è trattato di una registrazione particolare per via delle numerose sorprese apportate dai personaggi del reality show condotto da Simona Ventura. Non sono mancati tuttavia i colpi di scena dettati dalle dinamiche create tra i tronisti e i loro ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - speciale U&D su cos'è accaduto dopo il reality : L'avventura di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura è terminata in prima serata ma c'è ancora un appuntamento da vedere in onda su Canale 5. Possiamo anticiparvi, infatti, che questa settimana andra' in onda una puntata speciale di Uomini e donne dedicata interamente al reality Show delle tentazioni, durante la quale verra' fatta chiarezza su cos'è successo dopo i falò finali tra le varie coppie che quest'anno hanno messo alla prova ...

Anticipazioni U&D - Luigi contro Sara Affi Fella e Nicola Panico : 'Avete perso la dignità' : Per il pubblico di Uomini e donne è giunto il momento della messa in onda della fatidica puntata dedicata a Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella, il quale ha scelto di raccontare tutta la verita' su quanto è successo durante il trono della ragazza napoletana. Nicola ha avuto il coraggio di presentarsi in studio e di confessare tutto, rivelando al pubblico che durante il trono, Sara continuava a frequentarsi con lui e gli prometteva ...

