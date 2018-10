Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez nuovi tronisti U&D dopo Temptation Island Vip

Uomini e donne - Andrea Cerioli tronista. L'ex Valentina Rapisarda : "Quello che voleva" : "L’unica cosa che dico, e poi chiudo perché è una cosa che non compete me, è che sono felice per l’altra persona perché era quello che voleva". Così Valentina Rapisarda ha commentato via social (con una Instagram Story) la notizia del ritorno sul trono di Uomini e donne delL'ex fidanzato Andrea Cerioli. Uomini e donne, Andrea Cerioli tronista prosegui la letturaUomini e donne, Andrea ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 30 ottobre 2018 : Andrea Cerioli ed Ivan Gonzalez Nuovi tronisti! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Classico 30-10-2018: Ivan Gonzalez ed Andrea Cerioli tronisti! Giulia e Lorenzo e… l’accordo segreto? Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Cerioli ed Ivan Gonzalez ufficialmente tronisti! Maria tuona contro Lorenzo e Tina lo accusa di essere complice di Giulia! Luigi non porta Irene in esterna! Luca e Andrea Dal Corso litigano e si lanciano reciproche accuse! Il dating show di Maria è ...

Uomini e Donne anticipazioni : Andrea Cerioli e IVAN GONZALEZ nuovi tronisti : Novità nel trono classico di Uomini e Donne: nella puntata registrata ieri pomeriggio, martedì 30 ottobre 2018, Maria De Filippi ha presentato al pubblico in studio i due nuovi protagonisti del programma. La scelta è ricaduta, esattamente come le previsioni indicavano, su ANDREA CERIOLI e IVAN GONZALEZ: scopriamo insieme chi sono. Classe 1989, ANDREA è già salito sull’ambìto trono del dating show nella stagione 2014/2015: all’epoca, ...

