Ancora una volta a Pescara | con sentimento

Una serie Marvel su Falcon e Bucky - Disney punta Ancora sugli Avengers per lanciare il suo servizio streaming : Sam Wilson e il Soldato d'Inverno si uniscono per una serie Marvel su Falcon e Bucky. Secondo Variety, i due supereroi, comprimari di Captain America, arriveranno sul piccolo schermo e più precisamente sul servizio streaming della Disney. Il progetto è attualmente in lavorazione e ha già trovato uno sceneggiatore. Malcolm Spellman, co-produttore esecutivo di Empire, scriverà la serie. Al momento non si conoscono i dettagli, né se Anthony ...

Ancodis : Ancora un’aggressione ad una docente : Dopo l’ultima aggressione alla professoressa della scuola di Vimercate Ancodis ribadisce la propria posizione attraverso alcune proposte concrete contro la violenza verso i docenti da parte di alunni e genitori. I docenti sembrano essere diventati ormai da alcuni anni l’anello debole del sistema scolastico: alunni e genitori ormai non ne riconosco più il ruolo sociale e, a poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico, ...

Ancora una volta aziende americane battono le previsioni : mercati evidenziano ciò che pensano di questo gioco : I dati risalenti al 1998 mostrano che più della metà delle aziende statunitensi riescono sempre a sorprendere i mercati - ogni trimestre, sia che l'economia sia in ripresa o in recessione. Ma i ...

NADIA TOFFA/ Foto - dopo il ciuffo punk la Iena stupisce Ancora con una parrucca scura : NADIA TOFFA colora i capelli d'argento dopo aver adottato l'adorabile bassottina Totò: "se non lo faccio ora, quando?". Poi dà appuntamento allla puntata de Le Iene show.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Un gasdotto che Ancora non c'è minaccia la luna di miele tra il Salento e M5s : Nel Salento esplode l'ira contro il Movimento 5 stelle dopo il via libera del governo al Tap, che i 5 stelle avevano promesso di bloccare. Bandiere del movimento bruciate in piazza, certificati elettorali stracciati, slogan al vetriolo, riporta il Corriere rifiuto dei politici che qui hanno raccolto valanghe di voti facendo campagna contro il gasdotto, a cominciare dalla pugliese Barbara Lezzi, ministra per il Sud: "Vattene dal ...

Portobello/ Antonella Clerici con la sua semplicità convince Ancora una volta : Grande emozioni per Antonella Clerici alla prima puntata di Portobello, la storica trasmissione ideata e portata al successo da Enzo Tortora: ecco gli ospiti e i momenti salienti (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 07:16:00 GMT)

Allerta Meteo - è una notte di forte maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco : sarà una Domenica terribile - ma Lunedì Ancora peggio… : Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi della Prova del Cuoco : “Ho subito un trapianto. Mi viene da piangere Ancora oggi - pensavo di avere una grave malattia” : “È successo dieci anni fa. Stavo tornando a casa dopo il lavoro. Finiamo sempre tardi, era circa l’una. Ero in macchina al semaforo, mi gratto un occhio e non ci vedevo. La malattia era a tutt’e due gli occhi, ma in uno è partita prima la cosa. Mi sono grattato l’occhio buono e vedevo tutto appannato“, Andrea Mainardi confessa un momento difficile della sua vita durante una chiacchierata con Walter Nudo. Non solo liti e presunti ...

Phillip Island - Marquez Ancora una pole : Spiega così l'andamento delle qualifiche del Gp d'Australia sulla pista di Phillip Island il campione del mondo Marc Marquez che con la sua Honda ha ottenuto la sesta pole stagionale, la quinta su ...

Ancora una rapina con un coltello. Questa volta i carabinieri fermano il ladro : COLONNELLA I carabinieri di Colonnella nella tarda serata di ieri hanno arrestato in flagranza un ventitreenne del posto con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una tabaccheria di Colonnella. Il ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : oltre 220mila persone sono Ancora senza un tetto - la stagione delle piogge ostacola i soccorsi e aumenta il rischio di epidemie : Più di 220.000 persone sono ancora senza un tetto sull’isola Indonesiana di Sulawesi dopo che le loro case sono state distrutte o gravemente danneggiate dal Terremoto e dallo tsunami che hanno già causato la morte di oltre 2.000 persone. Le forti piogge cadute negli ultimi giorni sull’isola aumentano inoltre il rischio di un focolaio di malattie e ostacolano ulteriormente le operazioni di soccorso: è l’allarme di Save the Children, ...

La Svizzera respinge Bello Figo Ancora una volta - live annullato dopo le minacce : Bello Figo Gu avrebbe dovuto esibirsi il prossimo 27 ottobre in Canton Ticino, purtroppo per lui però il live è stato annullato, o meglio, gli organizzatori hanno preferito annullarlo, su consiglio delle forze dell'ordine svizzere. Alla base della decisione, stando a quanto dichiarato dai media locali, ci sarebbero le numerose minacce ricevute dai proprietari del locale che avrebbe dovuto ospitare il live a partire dal giorno della diffusione ...

Ancora una volta lo spiderman francese sfida la gravità : Alain Robert ha scalato a mani nude nella sua carriera di freeclimber estremo a mani nude una noventina dei grattacieli più alti del mondo. 25 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Anticipazioni Una Vita : Maria Luisa scopre che Elvira è Ancora viva : Anticipazione Una Vita: Maria Luisa trova indizi importanti su Elvira Le Anticipazioni di Una Vita annunciano che Maria Luisa scopre che Elvira è ancora viva. Infatti, presto assisteremo al suo ritorno. La figlia di Arturo finalmente riesce a tornare dal suo amato Simon. La giovane Valverde arriva troppo tardi, in quanto Simon ha ormai sposato […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Maria Luisa scopre che Elvira è ancora viva proviene da ...