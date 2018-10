Anche un italiano sul volo precipitato in Indonesia | si chiamava Andrea e aveva 26 anni 

Pugilato - tutto pronto per il campionato italiano Open di Gym Boxe : sul ring Anche Blandamura : Main event della due giorni sarà il ritorno sul ring il 17 novembre di Emanuele Sioux Blandamura, che sfiderà Giorgi Gujejani Il 17-18 novembre a Roma, presso le strutture del PalaSantoro di via Vertumno 40, avrà luogo il campionato italiano Open di Gym Boxe. Un evento indetto dalla Federazione pugilistica italiana e organizzato dalla ASD Gladiators Boxe. Main event della due giorni sarà il ritorno sul ring il 17 novembre di Emanuele Sioux ...

Indonesia - Anche un italiano a bordo dell’aereo precipitato dopo il decollo : è Andrea Manfredi - 26 anni - di Massa : Il Boeing 737 è finito in mare pochi minuti dopo la partenza da Giacarta. Il presidente di Lion Air, Edward Sirait: «A bordo anche un passeggero italiano e un pilota indiano»

Nel covo dove è morta Desirée c'era Anche un italiano - riforniva il gruppo delle pasticche che l'hanno stordita : C'è anche un italiano tra i ricercati per l'omicidio di Desirée Mariottini, la sedicenne stordita con un cocktail di droghe e poi violentata in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma. A darne notizia è Il Corriere della Sera che, partendo dai documenti del gip, spiega che nel covo di spacciatori dove la giovane di Cisterna di Latina è morta c'erano anche tre donne, un'italiana e due straniere.Si ...

Buoni del Tesoro - Italia e Grecia sempre più vicine (e non è bene). Ad Atene le bAnche hanno paura del “virus italiano” : Sotto l’aspetto finanziario Roma e Atene appaiono sempre più vicine. E non è un bell’affare per nessuno. L’Italia vede i rendimenti dei suoi Btp decennali avvicinarsi pericolosamente a quelli degli equivalenti bond greci. Poco più di 60 punti di differenza: si tratta del livello più basso dal 2009, l’anno in cui esplose il “bubbone” ellenico, con l’ammissione di trucchi contabili per abbellire il bilancio statale. D’altro canto le banche greche, ...

Due raffreddori l’anno per ogni italiano. Ma l’aiuto viene Anche da ‘vecchi rimedi’ : Il raffreddore e le infezioni delle vie respiratorie sono ampiamente diffuse. Si stima che ogni italiano adulto abbia almeno due episodi l’anno e, se si considerano solo i bambini, i numeri crescono: si va da 4 a 12 episodi. Disturbi sicuramente non gravi ma che incidono sulla qualità della vita, anche perché hanno effetti negativi sul sonno, e per i quali disponiamo solo di farmaci sintomatici. Tra questi anche gli unguenti balsamici, ...

Agroalimentare - la truffa corre Anche a tavola : più di 1 italiano su 5 - 17% - vittima di frodi alimentari nel 2018 : Dal biologico al vino, dall'olio all'ortofrutta, dalle conserve ai cereali: fanno registrare un balzo del 58% nel 2018 le notizie di reato nel settore Agroalimentare che si estendono ai principali ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2019 : Anche gli uomini sul podio dell'inseguimento a squadre - ancora record italiano! : Nuova finale e nuovo podio per la nazionale italiana di Ciclismo su pista nella prima tappa della Coppa del Mondo 2019 : in Francia, nel Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, anche il quartetto di inseguimento a squadre maschile riesce a trovare la terza piazza. Gran prova per Liam Bertazzo, Filippo ...

Camera - il presidente di turno Rampelli (FdI) sovranista Anche con l’italiano : “Correggiamo ‘performance’ in ‘prestazioni'” : Niente più inglesismi a Montecitorio. È la singolare battaglia contro le parole straniere del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia. “Approfitto, visto che siamo nel Parlamento italiano e non nella Camera dei Lords, per correggere il testo degli uffici letto poco fa – ha detto Rampelli dal suo scranno – e sostituire la parola ‘performance’ in ...