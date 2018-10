Almeno sette persone sono morte in un attacco suicida a Kabul | in Afghanistan

Sparatoria nella sinagoga di Pittsburgh - in Usa - Almeno sette morti : Sono almeno sette le persone morte nella sinagoga di Pittsburgh, Pennsylvania a causa di una Sparatoria. Un uomo armato ha aperto il fuoco. Lo riferisce l'emittente radio Dkda, segnalando che il numero delle vittime potrebbero essere più alto. L'uomo ha sparato contro gli agenti quando sono arrivati costringendoli a ripararsi dietro le loro auto. L'uomo che ha aperto il fuoco, secondo i media statunitensi, si era barricato all'interno ...

Pittsburgh - un uomo spara nella sinagoga e urla : “Gli ebrei devono morire”. Almeno sette vittime : Un uomo ha aperto il fuoco nella sinagoga Tree of Life Congregation di Pittsburgh e ha ucciso Almeno sette persone che stavano partecipando alla funzione religiosa dello Shabbat. Secondo alcuni testimoni gridava “tutti questi ebrei devono morire”. L’assalitore, che si troverebbe ancora all’interno dell’edificio, ha sparato anche contro gli agenti intervenuti dopo l’allarme lanciato intorno alle dieci di questa mattina, le ...

Tim ricarica online : 5€ gratis se ricarichi di Almeno 25€ (solo oggi 30 settembre) : TIM ricarica online torna solo oggi30 settembre per tutti i clienti dell’operatore blu che ricaricano di almeno 25€ in totale. Una prima ricarica di 15€ per ottenere il codice coupon e una seconda di 10€ a cui si aggiungeranno i 5€ in regalo. La prima ricarica può avvenire tramite il portale TIM, sia da pc che smartphone, dall’App MyTIM Mobile, mentre la successiva per ricevere il credito gratuito la si può effettuare solo tramite il ...

Da oggi 20 settembre info extra sulle rimodulazioni TIM di fine 2018 : Almeno 4 piani coinvolti : Ci sono alcune informazioni importanti che dobbiamo prendere in esame oggi 20 settembre a proposito delle rimodulazioni TIM, quelle che abbiamo iniziato a trattare un paio di giorni fa sulle nostre pagine e che, come si poteva facilmente prevedere, stanno facendo emergere dettagli aggiuntivi da non ignorare. Cosa dobbiamo aspettarci realmente dal prossimo 1 novembre? Come variano gli aumenti e quali sono in definitiva i piani coinvolti? Da ...

Previsioni Meteo Settembre : Almeno un’altra settimana d’estate al Centro/Sud - ancora piogge e fresco al Centro/Nord : 1/25 ...